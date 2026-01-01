Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Slavnostní vyhlášení soutěže Bezpečně v kyberprostoru

15. ročník soutěže Bezpečně v kyberprostoru zná své vítěze. 

  V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje proběhlo slavnostní vyhlášení 15. ročníku soutěže Bezpečně v kyberprostoru. Tento projekt má již dlouhodobou tradici, vznikl v roce 2011 a zaměřuje se na rizika související s kyberprostorem. Projekt realizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, s Projektem Zdravý kraj a místní Agendou 21. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle věk a v každé kategorii je zadaný výstup, který mohou zájemci dle podmínek soutěže vytvořit.

Kategorie a zadání pro letošní ročník byly následující:          BVK vyhlášení (13).JPGBVK vyhlášení (13).JPG

Kat A (4. -  5. tř.) – reklamní plakát

Kat B (6. -7. tř.) – reklamní plakát, komiks

Kat C (8. – 9. tř.) – reklamní plakát, komiks

Kat D (SŠ) – reklamní plakát, video

Speciální kategorie: plakát vytvořený na PC

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 38 škol (27 základních a 11 středních). Bylo zasláno 293 plakátů, 44 plakátů vytvořených na počítači, 21 komiksů a 20 videí. Celkem bylo do soutěže pro letošní ročník doručeno 378 výtvorů.

Ceny vítězům předal radní Jihomoravského kraje Martin Maleček a vedoucí oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje mjr. Stanislav Kovárník.

Všem vítězům gratulujeme a budeme se těšit na další ročník soutěže.

por. Zdeňka Procházková, 22. května 2026

Odkazy do noveho okna

1 BVK vyhlášení (1)

1 BVK vyhlášení (1) 

Detailní náhled

2 BVK vyhlášení (2)

2 BVK vyhlášení (2) 

Detailní náhled

3 BVK vyhlášení (4)

3 BVK vyhlášení (4) 

Detailní náhled

4 BVK vyhlášení (7)

4 BVK vyhlášení (7) 

Detailní náhled

5 BVK vyhlášení (14)

5 BVK vyhlášení (14) 

Detailní náhled

6 BVK vyhlášení (16)

6 BVK vyhlášení (16) 

Detailní náhled

7 BVK vyhlášení (20)

7 BVK vyhlášení (20) 

Detailní náhled

8 BVK vyhlášení (22)

8 BVK vyhlášení (22) 

Detailní náhled

9 BVK vyhlášení (25)

9 BVK vyhlášení (25) 

Detailní náhled

10 BVK vyhlášení (27)

10 BVK vyhlášení (27) 

Detailní náhled

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 