Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Slavnostní vyhlášení soutěže Bezpečně v kyberprostoru
15. ročník soutěže Bezpečně v kyberprostoru zná své vítěze.
V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje proběhlo slavnostní vyhlášení 15. ročníku soutěže Bezpečně v kyberprostoru. Tento projekt má již dlouhodobou tradici, vznikl v roce 2011 a zaměřuje se na rizika související s kyberprostorem. Projekt realizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, s Projektem Zdravý kraj a místní Agendou 21. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií podle věk a v každé kategorii je zadaný výstup, který mohou zájemci dle podmínek soutěže vytvořit.
Kategorie a zadání pro letošní ročník byly následující: BVK vyhlášení (13).JPG
Kat A (4. - 5. tř.) – reklamní plakát
Kat B (6. -7. tř.) – reklamní plakát, komiks
Kat C (8. – 9. tř.) – reklamní plakát, komiks
Kat D (SŠ) – reklamní plakát, video
Speciální kategorie: plakát vytvořený na PC
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 38 škol (27 základních a 11 středních). Bylo zasláno 293 plakátů, 44 plakátů vytvořených na počítači, 21 komiksů a 20 videí. Celkem bylo do soutěže pro letošní ročník doručeno 378 výtvorů.
Ceny vítězům předal radní Jihomoravského kraje Martin Maleček a vedoucí oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje mjr. Stanislav Kovárník.
Všem vítězům gratulujeme a budeme se těšit na další ročník soutěže.
por. Zdeňka Procházková, 22. května 2026