Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Slavnostní ocenění policistů u příležitosti 107. výročí vzniku samostatného československého státu
V obřadní síní jablonecké radnice policisté převzali řadu ocenění udělených policejním prezidentem a své poděkování jim také vyjádřili zástupci měst a obcí.
Včera odpoledne na jablonecké radnici převzali nejlepší policisté řadu ocenění. Slavnostního shromáždění se zúčastnili ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Libor Špráchal, ředitel Územního odboru Jablonec nad Nisou plk. Ing. Bc. Pavel Langr, primátor města Jablonec nad Nisou pan Ing. Miloš Vele a další významní hosté.
Pozvání na tuto akci také přijali osobnosti jabloneckého regionu. Starostové obcí a měst Albrechtice v Jizerských horách, Janov nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Železný Brod a primátor Jablonce nad Nisou při této příležitosti ocenili nejlepší policisty působící na jejich území. Vyjádřili jim tím své poděkování za odvedenou práci, která je přínosem k zajištění bezpečnosti v dané lokalitě.
Ředitel územního odboru také poděkoval za dlouhodobou vstřícnou spolupráci při řešení bezpečnostních problémů na území města panu primátorovi Ing. Miloši Velemu. Stejně tak poděkoval za velice úzkou spolupráci panu Mgr. Martinu Kubáčovi, bývalému řediteli Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou, a to především za obrovskou iniciativu směřující k úspěšnému otevření oboru „Bezpečnostně právní činnost“, do kterého letos v září na uvedené škole nastoupili první studenti.
Poté již následovalo předávání ocenění udělených policejním prezidentem generálporučíkem Mgr. Martinem Vondráškem. Plukovník Libor Špráchal policistům a policistkám předal „Čestné medaile“ a medaile „Za věrnost II. a III. stupně“.
Na závěr zazněly tóny české státní hymny. Akce se uskutečnila již tradičně u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.
23. 10. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí