Slavnostní ocenění policistů služby kriminální policie a vyšetřování
V reprezentačních prostorách Muzea Policie České republiky v Praze se uskutečnilo slavnostní předávání ocenění.
Slavnostní akt „DEN SKPV“ se uskutečnil 20. listopadu 2025 v komorním prostředí sálu policejního muzea, za hojné účasti významných osobností Policie ČR. Slavnostní ceremonii si nenechal ujít ani sám policejní prezident genpor. Mgr. Martin Vondrášek. Jednalo se již o 4. ročník, kde si z rukou náměstka policejního prezidenta pro SKPV, genmjr. Mgr. Tomáše KUBÍKA převzali ocenění i kolegové z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.
Bronzové plakety náměstka policejního prezidenta pro SKPV si za Liberecký kraj převzali:plaketa Kolektiv roku 2025
por. Zdeněk Dragoun, sloužící na oddělení hospodářské kriminality Územního odboru Jablonec nad Nisou, který se věnuje IT problematice. Za krátký čas se stal nejzkušenějším vyšetřovatelem této problematiky a díky svým znalostem a zkušenostem metodicky napomáhá i ostatním kolegům. Nad rámec svého zařazení vypomáhá i na oddělení analytiky. „Ocenění beru jako velkou poctu a určitě mě motivuje v tom, dělat tuto práci i nadále. Nečekal jsem, že si mé práce někdo takto váží a že za ni mohu být oceněn.“
Mgr. Iva Plšková, která s více jak desetiletou praxí zastává post státní zástupkyně na Krajském státním zastupitelství v Liberci. Dozoruje trestní spisy, zejména na úseku vražd a mravnostní trestné činnosti. Její spolupráci napříč trestnou činností hodnotí policisté jako vynikající a to zejména díky jejímu proaktivnímu přístupu, vstřícnosti a vysoké profesionalitě.
Historicky poprvé byla za naše ředitelství odeslána nominace i v kategorii „Kolektiv roku“ Navržen byl Tým „AUTA“, jenž v posledních dvou letech navázal velmi úzkou spolupráci s německými kolegy, zaměřenými na autokriminalitu. Výsledkem jejich spolupráce jsou opakované záchyty luxusních vozidel, která jsou sofistikovaně odcizována kriminálními skupinami, působícími v několika zemích Evropy. Svou dlouhodobou operativní činností a ofenzivním přístupem, přispěli členové tohoto týmu nejen k potírání kriminality na našem území, ale také k šíření dobrého jména Policie ČR jak u nás, tak v zahraničí. Ocenění za tento úspěšný tým si převzal vedoucí týmu nprap. Tomáš Pelikán a jeho zástupce por. Tomáš Kapras. Nprap. Pelikán se k události vyjádřil slovy „Získaného ocenění od pana náměstka policejního prezidenta si hluboce vážíme a děkujeme za něj! Bylo nám ctí se akce účastnit a to za účasti špiček kriminalistické práce v ČR. Ocenění nenáleží jen členům libereckého Autotýmu, ale stěžejní práci v terénu odvádí policejní hlídky pořádkové i dopravní policie, které do společných akcí chodí s plným nasazením.“
Po osobním předání plaket do rukou policistů, genmjr. Tomáš Kubík, všem kolegům v závěru poděkoval za jejich aktivní přístup ke službě. Poděkování osobně vyjádřil i policejní prezident genpor. Vondrášek či nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
25. listopadu 2025
