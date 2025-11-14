Policie České republiky  

Slavnostní ocenění policistů a zaměstnanců Městského ředitelství policie Ostrava za rok 2025

Vyhlášení nejlepších ostravských policistů a zaměstnanců 

Slavnostní oceňování policistů a zaměstnanců je významným okamžikem, kdy společnost vyjadřuje svou vděčnost a uznání těm, kteří se věnují zajištění bezpečnosti a ochrany občanů.

V nově zmodernizovaných prostorách Vyšší odborné školy AHOL se 12. listopadu konala slavnostní akce Městského ředitelství policie Ostrava, která si kladla za cíl vzdát poctu těm, kteří v roce 2025 vykonali svou práci s mimořádnou odvahou, profesionalitou a oddaností.

Slavnostní akt zahájil ředitel Městského ředitelství policie Ostrava plk. Ing. Antonín Řezníček, jenž přivítal vzácného hosta, kterým byl zástupce ředitele pro výkon služby Městské policie Ostrava Mgr. Petr Zukal a následně také všechny přítomné. Policistům a občanským zaměstnancům poděkoval za dosavadní práci.

Po úvodním slovu a zahájení  přišla ta nejočekávanější část — udílení ocenění a to v těchto kategoriích: nejlepší policista roku za vnější službu, nejlepší policista roku služby kriminální policie a vyšetřování, čin roku, veterán roku, tým roku a zaměstnanec roku. Nechybělo ani udělení medailí ředitele Městského ředitelství policie Ostrava a to pěti oceněným.  Jako třešničkou na dortu by se dalo nazvat poslední uznání ve formě medaile policejního prezidenta. Tato pocta byla udělená za zásluhy o bezpečnost, kterou převzal plk. Kamil Vašťák za dlouhodobé příkladné osobní služební úsilí a vynikající výsledky na úseku prevence kriminality, rozvoje forem, prostředků a metod služby a vzdělávání.

Během aktu nechyběl ani kulturní hudební zážitek, který obohatil slavnostní atmosféru. Po skončení akce měli hosté možnost navštívit kafeterii a sommeliérnu, kde si mohli vychutnat nejen vynikající nápoje, ale poslechnout si rovněž odborný výklad, který příjemně doplnil atmosféru a zpříjemnil celý den.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme a děkujeme za dosavadní práci.

14. listopadu 2025
nprap. Mgr. Bc. Lenka Stočes Hubertová
Oddělení prevence

