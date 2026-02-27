Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Slavnostní ocenění policistů
V sále Městského úřadu Brandýs nad Labem proběhlo slavnostní předávaní služebních medailí za dlouholetou věrnost, profesionální přístup a příkladné plnění služebních povinností.
V pátek 27. února tohoto roku se v reprezentativních prostorách sálu Městského úřadu Brandýs nad Labem uskutečnilo slavnostní předávání služebních medailí policistům. Ceremoniál byl věnován ocenění příkladného plnění služebních povinností a dlouholeté věrnosti Policii České republiky.
Slavnostního aktu se zúčastnil ředitel Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD plk. Václav Hatlman, zástupce ředitele plk. Michal Mašek, vedoucí obvodních oddělení, ocenění policisté a čestní hosté – starosta města Brandýs nad Labem Petr Soukup a místostarostka Miluše Zahrádková, kteří nad konáním tohoto slavnostního aktu převzali záštitu.
V úvodu vystoupil ředitel územního odboru plukovník Václav Hatlman, jenž ve svém projevu ocenil dlouholetou a příkladnou práci vyznamenaných policistů. Zdůraznil jejich profesionalitu, osobní nasazení a věrnost Policii České republiky, která se odráží nejen v každodenním výkonu služby, ale i v budování důvěry veřejnosti. Následně pronesl své slovo také starosta města Brandýs nad Labem, který vyzdvihl význam spolupráce mezi samosprávou a policií při zajišťování bezpečnosti občanů.
Celkem bylo oceněno třináct policistů, kteří si během slavnostního aktu osobně převzali služební medaile. Dva policisté obdrželi medaili za věrnost II. stupně za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků při více než dvacetiletém trvání služebního poměru. Pět policistů bylo oceněno medailí za věrnost III. stupně za trvalý přínos při budování a prosazování dobrého jména Policie České republiky při délce služby přesahující deset let.
Pamětní medaili Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD, která je udělována za iniciativu a dlouhodobé dosahování vynikajících výsledků na úseku rozvoje forem, prostředků a metod policejní služby, převzali dva aktivní policisté. Stejné ocenění bylo uděleno také čtyřem policejním veteránům jako uznání jejich celoživotního přínosu bezpečnostnímu sboru.
Zvláštní část ceremoniálu byla věnována uctění památky bývalých kolegů, kteří již nejsou mezi námi. Jejich odkaz byl připomenut minutou ticha, během níž přítomní vzdali hold jejich službě a nasazení.
Vedení města Brandýs nad Labem patří poděkování za poskytnutí prostor pro konání tohoto důstojného slavnostního aktu.
Poděkování a ocenění policistů je na místě, neboť jejich posláním je pomáhat občanům, chránit jejich bezpečí a držet se slibu, který při nástupu do služby složili:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“
Slavnostní akt byl důstojným připomenutím významu policejní služby a oceněním těch, kteří ji vykonávají s profesionalitou, odpovědností a osobním nasazením.
nprap. Veronika Borovičková
27. února 2026