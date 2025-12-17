Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Slavnostní ceremoniál proběhl dnes na Českolipsku
Ocenění obdrželi nejen policisté českolipského územního odboru, ale také okresní státní zástupkyně.
Dnes proběhl slavnostní ceremoniál, na kterém pozvaní hosté obdrželi významná ocenění policejního prezidenta. Z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Libora Špráchala je převzali nejen policisté českolipského územního odboru, ale také okresní státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v České Lípě JUDr. Jitka Bojanovová. Ta byla oceněna čestnou medailí policejního prezidenta za dlouhodobou spolupráci s Policií České republiky, kterou se významně podílí na prevenci kriminality a zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti.
Vybraní policisté obdrželi za příkladnou službu medaili za věrnost druhého a třetího stupně, která se uděluje za služební výkony při službě trvající déle jak 20 a 10 let.
Na akci vystoupili jako akordeónové duo paní učitelka Martina Vítková a její žák Albert Pokorný ze strážské pobočky Základní umělecké školy Mimoň. Svojí interpretací Montiho čardáše nebo písně New York, New York, proslavené Frankem Sinatrou, ale i dalšími, obohatili slavnostní setkání krásným hudebním zážitkem. Akce se konala v aule Vzdělávacího institutu vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem.
17. 12. 2025
por. Bc. Ivana Baláková