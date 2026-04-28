Slavnosti svobody Plzeň 2026
V souvislosti s konáním tradičních oslav osvobození města Plzeň připravuje Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje rozsáhlé bezpečnostní opatření. To bude probíhat nejen v Plzni, ale také na dalších místech Plzeňského kraje, kde se uskuteční pietní akty a doprovodné kulturní a společenské akce.
Ve dnech 1. až 6. května 2026 se v Plzni uskuteční „Slavnosti svobody Plzeň 2026“, které každoročně připomínají osvobození města americkou armádou. S ohledem na očekávaný vysoký počet návštěvníků budeme ve spolupráci se strážníky Městské policie Plzeň a dalšími bezpečnostními složkami zajišťovat veřejný pořádek, bezpečnost osob i majetku a současně také plynulost silničního provozu.
Na průběh celé akce budou dohlížet desítky policistů a strážníků napříč jednotlivými službami. Zapojeni budou policisté služby kriminální policie a vyšetřování, pořádkové policie, zásahové jednotky i speciální pořádkové jednotky. V neposlední řadě budou ve zvýšeném počtu nasazeni také policisté služby dopravní policie, kteří se zaměří na bezpečnost a plynulost silničního provozu v celém městě i jeho okolí. Součástí opatření jsou rovněž členové antikonfliktního týmu, jejichž úkolem je přispívat ke klidnému průběhu opatření a předcházet případné eskalaci situace. Při přípravě bezpečnostního opatření úzce spolupracujeme s Magistrátem města Plzně, Správou informačních technologií města Plzně a dalšími zapojenými subjekty.
Zvýšená pozornost bude věnována zejména místům s vyšší koncentrací osob a trasám přesunů historické vojenské techniky. Policisté budou přítomni nejen v centru města, ale i na dalších exponovaných místech.
V průběhu konání akce je nutné počítat s dopravními omezeními. Upozorňujeme proto všechny účastníky silničního provozu a návštěvníky, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a chovali se ohleduplně ke svému okolí.
Současně je nutné připomenout, že v České republice nadále platí druhý stupeň ohrožení terorismem (stupeň B) a větší shromáždění osob jsou z bezpečnostního hlediska považována za potenciální tzv. měkké cíle. V kontextu aktuální mezinárodní situace je pro nás zajištění bezpečnosti občanů prioritou, a proto přijatá opatření odpovídají také této situaci.
V ulicích se tak mohou občané setkat i s policisty vybavenými balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi. Jejich přítomnost je čistě preventivního charakteru a slouží k posílení bezpečí všech účastníků akcí.
Činíme veškerá opatření k tomu, aby oslavy proběhly klidně a bezpečně a v případě potřeby se na nás neváhejte kdykoli obrátit.
por. Michaela Raindlová
28. dubna 2026