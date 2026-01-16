Skvělý rok pro spravedlnost
V roce 2025 se opět zvýšil počet dopadených uprchlíků.
Efektivní využívání všech možností pátrání a justičních nástrojů, ať už na základě našeho členství v EU, nebo členství v celosvětové policejní organizaci Interpol, každý rok znamená navýšení počtu úspěšných zadržení hledaných osob. Jde o uprchlíky před českou justicí v zahraničí, ale také zločince, kteří si za úkryt zvolí Českou republiku. V roce 2025 přinesla úspěšná mezinárodní policejní spolupráce, kterou zastřešuje Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, zadržení a předání spravedlnosti 641 osob.
Evropský zatýkací rozkaz 2025
Ze zahraničí do ČR předáno – 292 osob
Z ČR do zahraničí předáno – 307 osob
Pátrání v rámci EU je díky velmi dobře nastavenému legislativnímu základu a dobře fungujícím informačním kanálům, jakým je zejména Schengenský informační systém (SIS), snazší a rychlejší. SIS zjednodušeně umožňuje prakticky okamžitě po vložení národní autoritou – centrálou SIRENE, zobrazit informaci z jedné země všem policistům v EU.
Mezinárodní zatýkací rozkaz 2025
Z ČR do zahraničí vydáno - 28 osob
Ze zahraničí do ČR – 14 osob
V pátrání po osobách mimo EU výrazně pomáhá aktivní budování sítě osobních kontaktů v rámci Interpolu, za kterým stojí policisté působící v české jednotce Interpolu. V roce 2025 se jim podařilo významně posílit spolupráci s kolegy v Jižní Americe. Ta umožnila v této části světa realizovat několik zadržení a převoz českých uprchlíků z Uruguaye, Paraguaye, Kostariky a Dominikánské republiky. Nejedená se však o jedinou část světa, ze které se podařilo uprchlíka zpět do ČR eskortovat. Mezi další země patří také Ukrajina, Kanada, Moldavsko či Thajsko.
Pokračováním nastaveného trendu vynikající spolupráce s kolegy v Jižní Americe je historicky první extradice ženy z Ekvádoru, která z České republiky uprchla v roce 2024 a v záři 2025 byla zadržena policisty z Quitu. Eskortu z Jižní Ameriky provedli Air Marshalové cizinecké policie se zástupkyní Interpolu Praha. Z letiště žena putovala do vazební věznice a za trestný čin podvod jí hrozí trest odnětí svobody v délce 10 let.
kpt. David Schön
16. ledna 2026