Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Skvělá intuice policistů
Olomoučtí policisté při bleskové akci vypátrali podezřelou dvojici, která s lupem směřovala z Rakouska do Polska.
Veliké poděkování si od rakouských kolegů vysloužili policisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, zejména policejní hlídka dálničního oddělení Kocourovec, která se zapojila do pátrání po odcizeném elektrokole v Rakousku.
V neděli 5. října 2025 o půl desáté ráno jsme od rakouské policie přijali oznámení o krádeži elektrokola za 5 300 EUR. Kolo mělo sledovací zařízení a podle něj se pohybovalo ve směru Drasenhofen – Mikulov – Brno. Olomoučtí policisté předpokládali, že odcizené kolo bude směřovat do Polska. Bohužel neměli žádné bližší informace o tom, zdali je převážené viditelně na vozidle nebo je uschované uvnitř. Neměli ani nejmenší náznak o typu vozidla. Pracovali pouze s informací, že šlo o matné šedé elektrokolo zn. KTM, které se po půl jedenácté mělo pohybovat na dálnici D46 mezi Prostějovem a Olomoucí.
Policejní hlídka dálničního oddělení Kocourovec si před Olomoucí všimla dodávkového vozidla Mercedes s přívěsným vozíkem, na kterém byl převážen bagr. Zkušení policisté se rozhodli auto s polskou registrační značkou zkontrolovat. Předpokládali, že uvnitř dodávky by se mohlo nacházet ukradené kolo. Vozidlo, které mezitím odbočilo na dálnici D35 a směřovalo na Ostravu, svedli a zastavili na 269. km na obslužném sjezdu. Vůz řídil 41letý muž a vedle něj seděla jeho 48letá manželka. Zkušenost policistů slavila úspěch. Policisté v dodávce neobjevili jenom jedno odcizené elektrokolo, ale hned tři a k tomu ještě další dvě elektrické koloběžky. A to nebylo vše. Hlídka si všimla, že na bagru byl poškozený zámek a začala pátrat. Jak se později ukázalo bagr a dokonce i přívěsný vozík byl také v Rakousku odcizený. Přívěs nebyl v danou dobu v pátrání a jeho majitel se o krádeži dozvěděl, až od policistů.
Policisté na místě zadrželi muže a ženu a oba putovali do policejních cel. Na základě evropského zatýkacího rozkazu budou oba vydáni k trestnímu stíhání do Rakouska.
por. Mgr. Libor Hejtman
6. října 2025