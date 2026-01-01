Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Skutečně nikomu nechybí?
Kriminalisté i po deseti letech pátrají po muži, který zahynul po střetu s vlakem.
Kriminalisté i po dlouhých deseti letech pátrají po totožnosti muže, který 21. června 2016 krátce před šestou hodinou večerní zemřel v Napajedlech v prostoru nádraží po srážce s projíždějící vlakovou soupravou, jedoucí ve směru na Břeclav.
Podle svědka se jednalo o muže kolem pětačtyřiceti let (dnes by měl tedy již pětapadesát), štíhlé postavy, s hnědými vlasy střední délky a prošedivělými vousy, tzv. strništěm.
Na sobě měl muž bavlněné tričko šedé barvy s dlouhým rukávem zn. Tom Tailor, dlouhé kalhoty šedé barvy s jemným vzorem, černý kožený opasek, flaušovou tmavě modrou mikinu na zip a na nahou měl šedé sportovní vycházkové boty zn. Skechers.
Případné informace o muži volejte na tísňovou linku Policie ČR 158.
Děkujeme.
28. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková