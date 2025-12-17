Skryté kontroly odhalují přestupky
Statistiky Policie České republiky dlouhodobě potvrzují vysoký počet porušení zákazu předjíždění u nákladních vozidel. Výraznou roli při jejich odhalování hrají také speciální dodávky IVECO Daily, které během několika měsíců zaznamenaly téměř 900 závažných přestupků. V souvislosti s předjížděním jsme evidovali celkem 7 047 přestupků.
Dodržování zákazu předjíždění u nákladních vozidel má pro bezpečnost silničního provozu zásadní význam a data za letošní rok jasně ukazují, že právě v této oblasti řidiči často chybují. Od ledna do listopadu evidujeme celkem 4 696 případů porušení dopravní značky zákaz předjíždění pro nákladní vozidla, přičemž 4 654 přestupků bylo vyřízeno příkazem na místě a ve 42 případech policisté jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu. Za tato protiprávní jednání jsme uložili pokuty v celkové výši přes 22 milionů korun.
Podobný trend sledujeme také u porušování ustanovení § 36 odst. 4, tedy v situacích, kdy nákladní vozidlo při předjíždění na dálnici omezí jiná vozidla. Letos jsme zaznamenali 547 případů, z toho 522 bylo vyřešeno příkazem na místě a 25 oznámeno správnímu orgánu.
V obou případech se jedná o nižší čísla než v roce předešlém. Stále je však považujeme za příliš vysoká, a proto bude tato oblast kontroly patřit mezi naše priority i v následujícím roce.
Řidič, který předjíždí v rozporu se zákonem nebo dopravní značkou, se dopouští přestupku podle zákona o silničním provozu. Na místě lze uložit pokutu od 4 500 Kč do 5 500 Kč, ve správním řízení hrozí pokuta od 7 000 Kč do 25 000 Kč a součástí postihu je také připsání 6 bodů v bodovém hodnocení řidiče. Předjíždění nákladních vozidel přitom patří k nejrizikovějším situacím v provozu, protože vyžaduje dostatečný rozhled, přiměřenou rychlost a bezpečné dokončení celého manévru. U těžkých vozidel a dlouhých souprav je riziko výrazně vyšší a v zimním období jej dále zvyšují zhoršené povětrnostní podmínky i prodloužená brzdná dráha.
Do statistik řadíme také porušování pravidel jízdy v jízdních pruzích, která mají přímý dopad na plynulost i bezpečnost silničního provozu. Od ledna do listopadu letošního roku jsme zaznamenali více než 10 000 takových přestupků. Za tato jednání byly uloženy pokuty v celkové výši přes 8 milionů korun a ve 112 případech policisté oznámili jednání příslušnému správnímu orgánu.
Výsledky činnosti dodávek IVECO Daily
Od letošního srpna využíváme ke kontrolní činnosti také 2 specializované dodávky IVECO Daily. Jsou vybaveny moderní technikou určenou k odhalování závažných dopravních přestupků a umožňují skrytou kontrolu provozu, detailní dokumentaci nebezpečného jednání řidičů i rychlý zásah policistů v situacích, které by běžné hlídky nemusely zachytit.
Od nasazení těchto vozidel do začátku prosince jsme prostřednictvím této techniky zjistili téměř 900 přestupků. Nejčastěji šlo o používání hovorového zařízení za jízdy, kdy bylo zadokumentováno 428 případů, z nichž 4 policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu. Významnou skupinu tvořilo nepoužití zádržných systémů, kde jsme zaznamenali 227 případů, jeden z nich byl oznámen správnímu orgánu. V souvislosti se zákazem předjíždění nákladních automobilů jsme zadokumentovali 78 případů a další oblastí byla jízda v jízdních pruzích, kde šlo o 24 zjištěných jednání. Překročení nejvyšší dovolené rychlosti jsme zjistili u 45 řidičů, u 11 z nich bylo jednání oznámeno správnímu orgánu a v několika případech byl zadržen také řidičský průkaz. Policisté dále odhalili 34 případů, kdy měl řidič nebo provozovatel dluh za neuhrazené pokuty z minulosti, a 3 případy alkoholu za volantem. Ostatní jednání tvořilo 23 přestupků.
Celkově jsme na základě zjištění z dodávek IVECO Daily uložili pokuty v souhrnné výši přes 2,1 milionu korun. Policisté ze speciálního dohledu Čech a Moravy oceňují jejich technické vybavení, které umožňuje přesnou dokumentaci a okamžitou kontrolu přestupků. Skryté provedení dodávek umožňuje zasáhnout i v situacích, kdy řidiči spoléhají na to, že jejich jednání nikdo nezaznamená. Zároveň má jejich nasazení výrazný preventivní účinek, protože vede ke zvýšené opatrnosti na hlavních silnicích. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že jde o účinný nástroj pro dohled nad bezpečností silničního provozu i předcházení vážným dopravním nehodám.
kpt. Mgr. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí
17. prosince 2025