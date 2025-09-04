Policie České republiky  

Skoro čtyři promile za volantem

Řidička v Hradci způsobila nehodu v hustém provozu a pokusila se ujet. 

V pondělí 1. září 2025 krátce po deváté hodině ranní došlo na Gočárově okruhu v Hradci Králové k dopravní nehodě, kterou měla způsobit 50letá řidička osobního vozu Ford Mondeo.

Nehoda se stala v době hustého ranního provozu. Řidička pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy nejen dopravní situaci, ale ani svým schopnostem.  Dle prvotního šetření při jízdě narazila do vozidla Škoda Superb, které zastavilo v levém jízdním pruhu před světelnou křižovatkou. Následně se měla pokusit z místa nehody odjet, přičemž zadní částí svého vozu narazila do Škody Octavia, která stála za ní.

Policisté u řidičky provedli dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu 3,62 promile alkoholu v dechu. Později při opakovaném měření byla naměřena dokonce hodnota 3,87 promile. Řidička odmítla podepsat výtisky zkoušek i podstoupit lékařské vyšetření. Na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.

Při nehodě nebyl nikdo zraněn, ale vznikla škoda na třech vozidlech v celkové výši přibližně 120 tisíc korun.

Policie ČR důrazně upozorňuje, že řízení pod vlivem alkoholu je nejen trestným činem, ale především vážným ohrožením života a zdraví všech účastníků silničního provozu. Apelujeme na řidiče, aby byli zodpovědní, nepodceňovali rizika a v případě požití alkoholu za volant vůbec nesedali. Každý takový čin může mít tragické následky.

por. Bc. Martina Jandová
04.09.2025

