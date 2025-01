Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Skončil ve vazbě

PROSTĚJOV - Krátce po činu byl recidivista kriminalisty odhalen a zadržen.

Minulý týden v pondělí, pět minut po půlnoci, se mladý 27letý muž nacházel nedaleko čerpací stanice na ulici Plumlovská v Prostějově, kde si byl předtím nakoupit. Náhle k němu přistoupil neznámý muž a začal po něm pochtívat peníze. Oslovený ho odmítl s tím, že žádné peníze nemá. Stejně reagoval i na opakované žádosti. Neznámý se ovšem nemínil vzdát, přistoupil těsně k němu v momentě, kdy chtěl odejít, chytil ho za rameno a řekl mu, že má zbraň, přitom měl ruku v kapse. Poškozený se na základě takové výhružky začal obávat o své zdraví, proto vytáhl z peněženky 400 Kč a předal je podezřelému, který peníze beze slov vzal a odešel. Poškozený také pokračoval dál ve své cestě, která ale nevedla hned na policii. Až krátce před polednem, ten samý den, se dostavil na služebnu, aby nám oznámil, co se stalo. Na základě těchto informací se ihned rozjelo pátrání po pachateli popsaného skutku. Po krátké době se podařilo zjistit totožnost podezřelé osoby a na základě souhlasu státního zástupce byl následující den zadržen 31letý recidivista, který skončil na policejní služebně, kde s ním byly započaty všechny potřebné úkony. Ještě ten samý den mu bylo sděleno obvinění a zahájeno jeho trestní stíhání ze zvlášť závažného zločinu, který byl kvalifikován jako loupež s trestní sazbou od 2 do 10 let. V minulosti byl odsouzen převážně za majetkové trestné činy, avšak dopustil se i trestné činnosti násilného charakteru. V současné době je v podmíněném trestu odnětí svobody právě za krádež, za kterou byl prostějovským soudem odsouzen v loňském roce. Z naší strany byl vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován a dotyčný byl eskortován do vazební věznice, kde bude zřejmě čekat až do rozhodnutí soudu.

por. Mgr. Miluše Zajícová

13. ledna 2025

