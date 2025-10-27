Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Skončil s autem na svodidle
Mladý řidič nezvládl jízdu ve vozidle.
V pátek 24. října 2025 o půl druhé odpoledne jsme vyjížděli k dopravní nehodě osobního vozidla na silnici I. třídy č. 44 mezi obcemi Vlachov a Zvole. Dvaadvacetiletý řidič vozidla Škoda Superb jedoucí směrem na Zábřeh nepřizpůsobil rychlost jízdy a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svodidla. Řidič nebyl pod vlivem alkoholu a nehoda se obešla bez zranění. Policisté odhadli škodu celkem na 50 tisíc korun.
por. Mgr. Libor Hejtman
27. října 2025