Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Skončil s autem na svodidle

Mladý řidič nezvládl jízdu ve vozidle. 

V pátek 24. října 2025 o půl druhé odpoledne jsme vyjížděli k dopravní nehodě osobního vozidla na silnici I. třídy č. 44 mezi obcemi Vlachov a Zvole. Dvaadvacetiletý řidič vozidla Škoda Superb jedoucí směrem na Zábřeh nepřizpůsobil rychlost jízdy a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do svodidla. Řidič nebyl pod vlivem alkoholu a nehoda se obešla bez zranění. Policisté odhadli škodu celkem na 50 tisíc korun.

por. Mgr. Libor Hejtman
27. října 2025

