Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Školní docházka je povinná

To kromě dvou nezletilých sourozenců nebrali na vědomí ani jejich rodiče. 

Trestnímu stíhání pro spolupachatelství na přečinu ohrožování výchovy mládeže se v těchto dnech zodpovídají rodiče dvou nezletilých sourozenců z Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že neposílají své potomky do školy dlouhodobě, může je soud potrestat odnětím svobody v rozpětí od šesti měsíců až do pěti let.

Děti zůstávají často doma a matka jim ochotně vystavuje omlouvenky, aniž by jejich nepřítomnost na vyučování nějak důvěryhodně doložila. Jedno dítě zameškalo od září roku 2023 do ledna 2024 celkem 253 hodin, z nichž mu 222 omluvila, zbylých 31 hodin zůstalo nevysvětlených. Od března do června letošního roku ve škole chybělo už 377 hodin, 208 z nich omluvila matka a 169 hodin nikdo. Jeho sourozenec to má podobné, od září roku 2024 do letošního června nebyl přítomen ve škole na 233 hodinách, z nichž mu matka omluvila 198 a ke zbylým 35 hodinám už rodině došla argumentace. 

Vzhledem k tomu, že se sporadická docházka dětí do školy nevalně projevila na jejich prospěchu a na opakované snahy pedagogů o nápravu situace otec s matkou nijak nereagovali, bude se jejich přístupem ke vzdělávání dětí nyní zabývat soud.

14. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 