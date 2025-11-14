Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Školní docházka je povinná
To kromě dvou nezletilých sourozenců nebrali na vědomí ani jejich rodiče.
Trestnímu stíhání pro spolupachatelství na přečinu ohrožování výchovy mládeže se v těchto dnech zodpovídají rodiče dvou nezletilých sourozenců z Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že neposílají své potomky do školy dlouhodobě, může je soud potrestat odnětím svobody v rozpětí od šesti měsíců až do pěti let.
Děti zůstávají často doma a matka jim ochotně vystavuje omlouvenky, aniž by jejich nepřítomnost na vyučování nějak důvěryhodně doložila. Jedno dítě zameškalo od září roku 2023 do ledna 2024 celkem 253 hodin, z nichž mu 222 omluvila, zbylých 31 hodin zůstalo nevysvětlených. Od března do června letošního roku ve škole chybělo už 377 hodin, 208 z nich omluvila matka a 169 hodin nikdo. Jeho sourozenec to má podobné, od září roku 2024 do letošního června nebyl přítomen ve škole na 233 hodinách, z nichž mu matka omluvila 198 a ke zbylým 35 hodinám už rodině došla argumentace.
Vzhledem k tomu, že se sporadická docházka dětí do školy nevalně projevila na jejich prospěchu a na opakované snahy pedagogů o nápravu situace otec s matkou nijak nereagovali, bude se jejich přístupem ke vzdělávání dětí nyní zabývat soud.
14. 11. 2025
por. Bc. Ivana Baláková