Školení k obsluze měřícího zařízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

Konkrétně se jedná o informaci týkající se doby platnosti školení na obsluhu měřicího radarového zařízení Ramer 10C, které je využíváno v rámci Policie České republiky.

Rád bych zjistil, jak dlouho je školení na toto zařízení platné a jak často je nutné absolvovat opakovací školení nebo přezkoušení.

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila žadateli, že školení na měřící zařízení Ramer 10C provádí určení školitelé. U nově nastoupivších policistů k němu dochází v rámci základní odborné přípravy. Toto proškolení je časově neomezené pro daný typ měřícího zařízení. Pokud dochází k zavedení nového měřícího zařízení nebo podstatné změně funkčnosti již zavedeného měřícího zařízení, dochází k novému proškolení.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 9. 9. 2025

