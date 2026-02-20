Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Škoda téměř 700 tisíc
Muž naletěl podvodné investici
Dvaapadesátiletý muž se stal obětí podvodné investiční nabídky, na kterou narazil na sociální síti. Reklama slibovala výhodné a rychlé zhodnocení finančních prostředků. Poškozený nejprve investoval částku 6 tisíc korun. Následně byl kontaktován údajným investičním poradcem, který jej přesvědčil k dalším vkladům. Podle jeho pokynů si muž zřídil účet u společnosti Revolut, kam postupně zasílal další finanční prostředky. S investováním začal v říjnu 2025, přičemž poslední platbu provedl na počátku ledna 2026. Jakmile poradci přestali komunikovat a přístup k údajným investicím byl znemožněn, muž pochopil, že se stal obětí podvodu. Celková škoda se vyšplhala na téměř 700 tisíc korun. Případem se zabývají policisté, kteří znovu upozorňují veřejnost na rizika investování prostřednictvím neověřených internetových platforem a apelují na zvýšenou opatrnost.
Doporučení policie:
- Nereagujte na lákavé investiční nabídky na sociálních sítích.
- Nikdy neposkytujte přístup ke svému bankovnictví ani údaje k platební kartě.
- Buďte obezřetní při zakládán účtů na pokyn neznámých osob.
Podvodníci často využívají nátlak, sliby rychlého zisku. Pamatujte, že vysoký zisk bez rizika neexistuje.
nprap. Věra Mžiková
20. února 2026