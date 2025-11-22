Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Škoda šplhá do desítek milionů korun
Ve Vysokém Mýtě od noci hoří výrobní hala. Na místě zasahuje těžká technika hasičů. Vyšetřovatelé zatím na místo nemůžou.
Krátce před půlnocí z pátku na sobotu nám byl oznámen požár ve Vysokém Mýtě ve firmě vyrábějící polystyren. Na místo jsme okamžitě vyslali velitele policie, který uvedl: „Po našem příjezdu na místo požár likvidovalo a stále i teď v ranních hodinách likviduje velké množství hasičských vozidel. Na místě jsme nemuseli nikoho evakuovat, neboť všichni, kdo se v době vzniku požáru nacházeli uvnitř, jsou již mimo areál. Podle mých informací je jednalo o 13 osob. Když osoby opouštěly areál, jedna byla lehce zraněna a na místě ošetřena ZZS. Naši policisté na místě zajišťují okolní perimetr, aby hasiči mohli bezpečně pracovat a do areálu se nedostaly nepovolané osoby.“
V tuto chvíli je požár pod kontrolou, na místě stále probíhají dohašovací práce, podle našich informací z místa postupně najede další těžká technika a bude docházet k postupnému rozebírání haly. Policejní vyšetřovatelé ani technik zatím na požářiště nemohou, čekají, až jim to hasiči dovolí. Je možné, že to bude až za několik hodin, možná i zítra. My zahájíme úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení a zatím budeme provádět úkony, které nám situace dovolí. Okolnosti a příčiny vzniku požáru jsou samozřejmě předmětem dalšího prověřování.
Podle předběžných informací škoda se vyšplhá do desítek milionů korun.
Přiloženo foto PČR.
22. 11. 2025
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje