Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Škoda přesáhla dva a půl milionu korun
Muži čerpali pohonné hmoty, faktury ale zůstaly nezaplacené.
Kriminalisté jihlavského oddělení hospodářské kriminality dopadli dva muže, kteří okradli firmy obchodující s pohonnými hmotami o více než dva a půl milionu korun. Jeden z nich uzavíral jako podnikající osoba se společnostmi smlouvy o odběru pohonných hmot, pro naftu a benzín si pak oba jezdili na čerpací stanice na Jihlavsku, Třebíčsku a také Žďársku, faktury ale zůstaly neuhrazené. Tankování umožnili i dalším lidem, kterým pohonné hmoty prodávali za nižší než běžnou prodejní cenu. Ze spáchání zločinu podvodu jsou obviněni dva muži, hrozí jim až osmiletý trest odnětí svobody.
Pečlivé prověřování zakončili kriminalisté realizací, při které zadrželi v Jihlavě a na Třešťsku muže důvodně podezřelé ze spáchání trestné činnosti. Zadržení směřovali na policejní oddělení, kde byli umístěni do cel. Kriminalisté provedli tři domovní prohlídky, a to v bytě a dvou domech, dvě prohlídky se týkaly osobních vozidel a další skladovacích prostor. Kriminalisté zajistili kanystry a sudy, výpočetní i komunikační techniku, písemnosti, předměty, u kterých vzniklo podezření, že byly použity při páchání trestné činnosti, a také finanční hotovost.
Na základě shromážděných důkazů zahájila policejní komisařka trestní stíhání dvou mužů ve věku dvacet a šestačtyřicet let. „Oba zadržení muži byli obviněni ze zločinu podvodu spáchaného ve spolupachatelství, přičemž způsobili činem značnou škodu,“ řekla por. Ing. Veronika Kollárová, komisařka oddělení hospodářské kriminality.
Mladší z obviněných mužů nejprve vystupoval jako podnikatel a následně jako zástupce společnosti. Muž domlouval s různými firmami smlouvy o odběru pohonných hmot, které přislíbil uhradit na základě vystavené faktury. Po uzavření smlouvy získali oba muži tankovací karty a čipy a během krátké doby odebrali desítky tisíc litrů pohonných hmot, které nejenže využívali pro svou potřebu, ale prodávali je i dalším lidem, kteří si jezdili pohonné hmoty čerpat přímo na jednotlivé čerpací stanice. Následně vystavené faktury muži neuhradili.
Rozsah trestné činnosti kriminalisté dále zjišťují a žádají případné další poškozené společnosti, které uzavřely s firmou KRELDAS smlouvu o odběru pohonných hmot, které následně neuhradila, aby kontaktovaly oddělení hospodářské kriminality územního odboru Jihlava na adrese Vrchlického 46 v Jihlavě nebo prostřednictvím e-mailové adresy: ji.skpv.ohk.sekret@pcr.cz, případně na lince 158.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
29. prosince 2025