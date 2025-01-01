Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Sklidil úrodu na cizím poli
Hrozí mu až tři léta za mřížemi.
Začátkem července byl třiatřicetiletý muž díky fotopasti přistižen při krádeži 5 kg brambor na jednom z uherskohradišťských polí. Způsobená škoda přesáhla sto korun. Podezřelý muž takto konal i přesto, že byl v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost odsouzen a potrestán. Policisté muži sdělili v minulých dnech podezření z trestného činu krádež, za který mu v krajním případě hrozí až tříleté vězení.
4. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.