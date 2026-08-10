Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Sklepy se staly terčem zlodějů
Ze sklepů odcizili kufr, obuv, kosmetiku i jízdní kolo.
Strakoničtí policisté vyšetřují vloupání do sklepní kóje bytového domu v Dukelské ulici. K události mělo dojít v období od 20. července do 7. srpna 2026. Neznámý pachatel poškodil dosud nezjištěným předmětem vstupní dveře do domu a následně se vloupal do jedné ze sklepních kójí. Ze sklepa odcizil cestovní kufr, prací prášek, sportovní obuv „kopačky“ a kosmetiku. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na 57 000 korun, přičemž přibližně 50 000 korun připadá na poškozené vstupní dveře bytového domu. Případem se zabývají strakoničtí policisté.
Vloupání do sklepních prostor řeší také volyňští policisté. Majitel oznámil vloupání do sklepa domu na Náměstí Svobody v neděli 9. srpna 2026. Podle dosavadního šetření měl pachatel do sklepa vniknout někdy od 2. července 2026. Pachatel překonal dvoje vstupní dveře, dostal se do suterénu domu a následně do sklepních prostor. Odtud odcizil pánské jízdní kolo Kilimanjaro v šedo-černo-žlutém provedení, včetně doplňků, a také černé pláště Schwalbe Rapid Roy s bílým nápisem. Celková škoda byla v tomto případě předběžně vyčíslena na 5 400 korun.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
10. srpna 2026