Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Sklepní fantom dopaden
Hrozí mu pět let vězení.
Mostečtí kriminalisté dopadli sklepního fantoma a objasnili šňůru vloupaček, které se odehrály od letošního července do září. Trestnímu stíhání čelí 39letý muž, který je obviněn ze spáchání porušování domovní svobody, poškození cizí věci a krádeže. Zhruba polovinu skutků se policistům podařilo objasnit už v září a vzhledem k pestré trestní minulosti podali návrh na vzetí stíhaného do vazby. Ten byl akceptován a Mostečan už přes dva měsíce kouká na svět přes mříže.
Prověřování rozsáhlé série vloupání bylo zahájeno poté, co kriminalisté zaznamenali zvýšený počet oznámení o poškozeném majetku a odcizených věcech ve sklepních prostorách bytových domů. Specifické v případu bylo to, že veškerá trestná činnost byla páchána v jedné části města. Napadené a vykradené sklepy byly zaznamenány v ulici Zdeňka Fibicha, Mladé Gardy, Zdeňka Štěpánka a blízkém okolí. Díky kombinaci operativní práce, zajištěných stop a analýzou celého případu policisté všechny jednotlivé případy propojili. Vyšetřovatel klade obviněnému za vinu přes 40 vykradených sklepních kójí a napáchanou škodou na majetku, která přesáhla částku 200 tisíc korun. Mostečan operoval zpravidla v noci. Většinou potřeboval užít sílu, aby se dostal do domu. V některých případech ale využil neuzamčených dveří vchodu. U samotné kóje si měl zřídit přístup rozlomením zámku, petlice nebo dřevěné plaňky. Nezdráhal se poškodit ani zdivo v okolí sklepa. Desítky majitelů připravil podle protokolu o mnoho věcí. Nepohrdnul vůbec ničím a evidentně bral, co viděl. Výčet věcí byl tak rozsáhlý a pestrý, že by si mohl v klidu otevřít obchod se smíšeným zbožím. Vlastníci postrádali po nájezdu muže mnoho kusů nářadí, jízdní kolo a další sportovní výbavu, pneumatiky, různou elektroniku, hračky, alkohol a mnoho dalšího. Do jednoho ze sklepů se nebál dokonce znovu vrátit pro další lup. Bude-li 39letý muž odsouzen, za mřížemi může strávit až pět let.
Zároveň doporučujeme občanům zvýšit zabezpečení sklepních prostor, používat kvalitní zámky a zejména dbát na uzamykání společných prostor domu.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
25. listopadu 2025