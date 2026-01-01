Skladník

KŘP Jihomoravského kraje, automobilní oddělení – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce :  Brno, Křenová 66
  • nástup                     :  od 1. 7. 2026 nebo dle dohody
  • pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok, zkušební doba 4 měsíce, následně možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou

Náplň práce

  • příjem a výdej ve skladu náhradních dílů
  • vedení předepsané evidence majetku, inventarizace
  • objednávání náhradních dílů nebo doplňků k realizaci oprav a doplnění skladových zásob
  • činnosti spojené s vrácením obalů a ekologickou likvidací nevratných obalů
  • práce v interních informačních systémech
  • údržba skladových prostor a skladového zařízení

Platové podmínky a další benefity

  • 5. platová třída, 12. platový stupeň – 27 160 Kč (nař. vl. č. 341/2017 Sb.)
  • po zapracování možnost osobního příplatku
  • 25 dní dovolené
  • 5 dní indispozičního volna
  • možnost čerpání prostředků z FKSP po 6 měsících pracovního poměru (penzijní připojištění, rekreace)
  • příspěvek na stravování
  • možnost využití firemní mateřské školky

Požadujeme

  • střední vzdělání s výučním listem, nejlépe technického směru
  • řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,
  • dobrý zdravotní stav
  • trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • dobré uživatelské znalosti v používání PC
  • znalost informačních systémů Policie ČR
  • praxe v oboru

Další informace

  • pracovní doba Po-Pá 6:30 – 15:00 hod., pracovní úvazek 40 hod. týdně
  • Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

Písemnou žádost, strukturovaný životopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy, zasílejte na adresu:

Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
611 32 Brno, Kounicova 24
nebo e-mailem: lucie.desova@pcr.gov.cz

Další informace poskytne: Mgr. Petr Mareček, vedoucí automobilního oddělení KŘP Jmk tel.: 974 621 244.

