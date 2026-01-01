Skladník
KŘP Jihomoravského kraje, automobilní oddělení – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce : Brno, Křenová 66
- nástup : od 1. 7. 2026 nebo dle dohody
- pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok, zkušební doba 4 měsíce, následně možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
Náplň práce
- příjem a výdej ve skladu náhradních dílů
- vedení předepsané evidence majetku, inventarizace
- objednávání náhradních dílů nebo doplňků k realizaci oprav a doplnění skladových zásob
- činnosti spojené s vrácením obalů a ekologickou likvidací nevratných obalů
- práce v interních informačních systémech
- údržba skladových prostor a skladového zařízení
Platové podmínky a další benefity
- 5. platová třída, 12. platový stupeň – 27 160 Kč (nař. vl. č. 341/2017 Sb.)
- po zapracování možnost osobního příplatku
- 25 dní dovolené
- 5 dní indispozičního volna
- možnost čerpání prostředků z FKSP po 6 měsících pracovního poměru (penzijní připojištění, rekreace)
- příspěvek na stravování
- možnost využití firemní mateřské školky
Požadujeme
- střední vzdělání s výučním listem, nejlépe technického směru
- řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,
- dobrý zdravotní stav
- trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- dobré uživatelské znalosti v používání PC
- znalost informačních systémů Policie ČR
- praxe v oboru
Další informace
- pracovní doba Po-Pá 6:30 – 15:00 hod., pracovní úvazek 40 hod. týdně
- Součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
Písemnou žádost, strukturovaný životopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy, zasílejte na adresu:
Krajské ředitelství policie Jmk
Odbor personální
611 32 Brno, Kounicova 24
nebo e-mailem: lucie.desova@pcr.gov.cz
Další informace poskytne: Mgr. Petr Mareček, vedoucí automobilního oddělení KŘP Jmk tel.: 974 621 244.