Skladník

KŘP Jihomoravského kraje, oddělení materiálně-technického zabezpečení  – místo výkonu práce Brno - pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu práce   :  Brno, Pražákova 54
  • nástup                        :  od 1. 4. 2026 nebo podle dohody

Náplň práce

  • příjem a výdej majetku na základě schválených dokladů
  • vedení předepsané evidence majetku, kontrola správného uložení majetku
  • zajišťování výřadů neupotřebitelného majetku a jeho likvidace
  • péče o uskladněný majetek
  • údržba skladových prostor a skladového zařízení

Platové podmínky a další benefity

  • 5. platová třída - 26 880 Kč (nař. vl. č. 341/2017 Sb.)
  • po zapracování možnost osobního příplatku
  • dovolená 25 dnů, 5 dnů zdravotního volna
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)

Požadujeme

  • střední vzdělání s výučním listem, nejlépe technického směru
  • řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,
  • dobrý zdravotní stav
  • trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů při přijetí do pracovního poměru)

Výhodou

  • dobré uživatelské znalosti v používání PC
  • znalost informačních systémů Policie ČR
  • praxe v oboru

Další informace

  • pracovní doba: Po-Pá 7:00 – 15:30 hod.
  • pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok, potom možnost prodloužení pracovního poměru na  dobu neurčitou
  • zkušební doba 4 měsíce

Písemnou žádost, strukturovaný životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy, zasílejte na adresu:

Krajské ředitelství policie JmK
Odbor personální
Lucie Desová
611 32 Brno, Kounicova 24
nebo e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz

Další informace poskytne: Mgr. Ilona Šídlová, vedoucí oddělení materiálně-technického zabezpečení KŘP Jmk tel.: 974 621 243.

