Skladník
KŘP Jihomoravského kraje, oddělení materiálně-technického zabezpečení – místo výkonu práce Brno - pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu práce : Brno, Pražákova 54
- nástup : od 1. 4. 2026 nebo podle dohody
Náplň práce
- příjem a výdej majetku na základě schválených dokladů
- vedení předepsané evidence majetku, kontrola správného uložení majetku
- zajišťování výřadů neupotřebitelného majetku a jeho likvidace
- péče o uskladněný majetek
- údržba skladových prostor a skladového zařízení
Platové podmínky a další benefity
- 5. platová třída - 26 880 Kč (nař. vl. č. 341/2017 Sb.)
- po zapracování možnost osobního příplatku
- dovolená 25 dnů, 5 dnů zdravotního volna
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
Požadujeme
- střední vzdělání s výučním listem, nejlépe technického směru
- řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič,
- dobrý zdravotní stav
- trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů při přijetí do pracovního poměru)
Výhodou
- dobré uživatelské znalosti v používání PC
- znalost informačních systémů Policie ČR
- praxe v oboru
Další informace
- pracovní doba: Po-Pá 7:00 – 15:30 hod.
- pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok, potom možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou
- zkušební doba 4 měsíce
Písemnou žádost, strukturovaný životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně svojí kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy, zasílejte na adresu:
Krajské ředitelství policie JmK
Odbor personální
Lucie Desová
611 32 Brno, Kounicova 24
nebo e-mailem: krpb.podatelna@policie.gov.cz
Další informace poskytne: Mgr. Ilona Šídlová, vedoucí oddělení materiálně-technického zabezpečení KŘP Jmk tel.: 974 621 243.