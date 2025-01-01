Policie České republiky  

Skladník

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, odbor movitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 5, Zadní Kopanina – u obce Ořech
  • pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou

Náplň práce

  • kvalitativní a kvantitativní přejímku zboží, výrobků, materiálů, případně surovin a jejich uskladnění
  • vnitřní manipulace a příprava materiálu k výdeji
  • komunikace s nákupy
  • komunikace s organizačními články a útvary policejního prezidia ČR

Platové podmínky a další benefity

  • 5. platová třída podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 466/2024 Sb.
  • osobní příplatek dle dosahovaných výsledků až 3 000 Kč
  • příjemné pracovní prostředí
  • 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování, popř. příspěvek na stravování
  • vzdělávací kurzy
  • možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele

Požadujeme

  • střední vzdělání, maturitní zkouška výhodou
  • řidičský průkaz skupiny B – výhodou
  • dobrý zdravotní stav
  • schopnost samostatné i týmové práce, odpovědnost, pečlivost
  • odolnost vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace
  • trestní i občanská bezúhonnost

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu: do 31. 12. 2025  
  • možnost nástupu: 1. ledna 2026 (případně dle dohody) 

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu jiri.hrdina@pcr.cz s předmětem „skladník”. Sekretariát: p Zimková – tel.: 974843201

