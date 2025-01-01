Skladník
Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, odbor movitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Praha 5, Zadní Kopanina – u obce Ořech
- pracovní poměr na dobu určitou, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- kvalitativní a kvantitativní přejímku zboží, výrobků, materiálů, případně surovin a jejich uskladnění
- vnitřní manipulace a příprava materiálu k výdeji
- komunikace s nákupy
- komunikace s organizačními články a útvary policejního prezidia ČR
Platové podmínky a další benefity
- 5. platová třída podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 466/2024 Sb.
- osobní příplatek dle dosahovaných výsledků až 3 000 Kč
- příjemné pracovní prostředí
- 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování, popř. příspěvek na stravování
- vzdělávací kurzy
- možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele
Požadujeme
- střední vzdělání, maturitní zkouška výhodou
- řidičský průkaz skupiny B – výhodou
- dobrý zdravotní stav
- schopnost samostatné i týmové práce, odpovědnost, pečlivost
- odolnost vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace
- trestní i občanská bezúhonnost
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: do 31. 12. 2025
- možnost nástupu: 1. ledna 2026 (případně dle dohody)
V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění na adresu jiri.hrdina@pcr.cz s předmětem „skladník”. Sekretariát: p Zimková – tel.: 974843201