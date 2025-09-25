Policie České republiky  

Skartační protokol

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požaduje informace ke skartaci spisového materiálu sp. zn. ORBN-31/ČE-TČ-2000.

Policie České republiky odpověděla žadatelce, že výše uvedený spisový materiál byl vzhledem k uplynutí skartační lhůty vyřazen z evidence a předložen ke skartačnímu řízení. Vyřazení tohoto spisu proběhlo v souladu s protokolem o provedeném skartačním řízení ze dne 29. listopadu 2011 pod č. j. PPR-21225-1/ČJ-2011-99BA. Skartace byla schválena ředitelem Krajského ředitelství policie Středočeského kraje brig. gen. JUDr. Václavem Kučerou, PhD., MBA a provedena Archivem Policie ČR na základě uděleného souhlasu vedoucí Archivu Mgr. Soni Ambrožové.

Mgr. Jarmila Motáková
11. 9. 2025

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
25. 9. 2025

