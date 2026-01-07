Policie České republiky  

Situace na křížení D1 a D2

Policistům došla trpělivost s chybějícím a nedostatečným dopravním značením. [VIDEO] 

Už třetí den si řidiči zvykají na složitý průjezd křížením dálnic u Brna. Jízda samotná vyžaduje maximální obezřetnost. A s postupným náběhem kamionové dopravy to bude ještě složitější.  Zatímco se snažením řidičů jsou policisté, až na výjimky vcelku spokojeni, nedostatky vidí v práci firmy odpovědné za instalaci dopravního značení.

Policisté od víkendu nepřetržitě komunikují s odpovědnými pracovníky a za uplynulé 3 dny poslali více než tři desítky konkrétních podnětů (ne vždy došlo k jejich realizaci) ať už na zjištěné nedostatky oproti projednanému stavu či možných vylepšení pro vyšší komfort projíždějících řidičů (např.):

  • Stále není kompletně instalováno směrové dopravní značení („velké zelené cedule“), analogicky pak nejsou dostatečně zneplatněny cedule už neaktuální.
  • Staveništní sjezdy nejsou řádně vyznačeny, vozidla jedoucí na stavbu by měla využívat oranžový maják. Mimo jiné tak pomohou zlepšit orientaci ostatním, kteří je mohou nechtěně následovat.
  • Není dostatečně přehledné a viditelné vodorovné dopravní značení, na mnoha místech chybí, někde je naopak změť čar ještě z předchozích etap. Při jízdě v noci či za snížené viditelnosti je cestování ještě složitější, chybí nebo jsou znečištěné odrazky.

Chápeme, že situaci znesnadňují klimatické podmínky, ale v tak exponovaném místě není prostor pro rezervy. "Doufáme, že na zítřejší pravidelné kontrole už bude vše stoprocentní a značení, které mělo být hotovo do pondělní šesté hodiny ranní, bude skutečně zrealizováno," sdělil plk. Lubomír Sedlák (zástupce vedoucího jihomoravských dopravních policistů).

07.01.2026, mjr. Pavel Šváb

