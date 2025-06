Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Síť „dealerů“ rozpletena

KRAJ - Ke koupi nabízeli kokain, extázi, ale i anabolika.

toxi realizaceKriminalisté Královehradeckého TOXI Teamu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel a s kriminalisty Krajského ředitelství Praha ze 4. oddělení obecné kriminality „rozbili“ síť „dealerů“, kteří na černém trhu ve velkém prodávali kokain, extázy a anabolika.

V polovině května v Praze a v Hradci Králové policisté toxi teamu společně s celníky a pražskými kriminalisty zadrželi 4 muže ve věku 30, 33, 30 a 26 let, proti kterým následně vrchní komisař zahájil trestní stíhání pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Prvnímu obviněnému 30letému muži z Prahy klademe za vinu, že nejméně od ledna roku 2023 nakupoval od blíže nezjištěné osoby kokain, který dále distribuoval „uživatelům“, kterým rozprodal nejméně 1.480 g kokainu.

Mezi těmito lidmi figuroval i 33letý obviněný „hradečák“, kterému prodal nejméně 800 gramů kokainu, přičemž cena za gram se pohybovala v rozmezí od 1.200 až 1.400 korun za 1 gram, tedy drogu za téměř 1 milion korun, kterou muž dále prodával se ziskem v Hradci Králové a v Pardubicích.

Krom toho jsme dále u 30letého dealera při domovní prohlídce v Praze zajistili přes 2.300 tablet psychotropní látky MDMA (extáze), kokain, ketamin a marihuanu, připravené k další distribuci.

V neposlední řadě neoprávněně ve větším množství přechovával látky s hormonálním účinkem, tedy anabolika, které dále nabízel na černém trhu.

Třetí obviněný též z Hradce Králové 30letý muž měl od ledna 2020 do doby svého zadržení mimo jiné nakupovat drogu od obviněného 33letého muže, přičemž měl následně na Hradecku prodat nejméně 123 g kokainu.

Poslednímu 26letému z mužů klademe za vinu, že od ledna letošního roku nakoupil od 30letého obviněného „pražáka“ kokain, který prodal v Praze či dalších krajích v rámci republiky. Mimo to v den zadržení se chystal na další obchod, který však již byl zmařen.

Nutno podotknout, že všichni 4 „dealeři“ byly osoby z vyšších vrstev společnosti, jednalo se o manažery a podnikatele. Navíc 30letý muž z Hradce Králové protiprávní činnost vykonával v pracovní době za použití služebního vozidla i mobilního telefonu. I doposud ustanovení odběratelé drog nepatřili mezi klasické narkomany, ale jednalo se rovněž o osoby působící jako podnikatelé, či lépe placení zaměstnanci, často na odpovědných pozicích.

toxi realizaceKriminalisté v souvislosti z tímto případem provedli téměř desítku domovních prohlídek, prohlídek vozidel a nebytových prostor, při kterých zajistili jak finanční prostředky, tak drogy samotné, či nástroje k jejich distribuci.

V současné době je jeden z mužů (30let) stíhaný vazebně a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí od 8 do 12 let.

Obvinění 33letý a 30letý muži jsou stíhaní na svobodě a hrozí jim trety od 2 do 10 let za mřížemi.

Nejmladšímu ze čtveřice pocházejícímu z Prahy hrozí trest odnětí svobody od 1 do 5 let.

Obviněné muže z Hradce Králové vyšetřují místní kriminalisté a pražští kolegové se zabývají trestnou činností „pražáků“.

por. Pižlová Šárka, DiS.

9. 6. 2025, 10:40

