Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Silvestr ve Středočeském kraji . . .

KRAJ - Poslední den roku byl téměř totožný s loňským.

Na poslední den v roce, který bývá z pohedu oznámených událostí většinou velmi exponovaný, dohlížely ve Středočeském kraje vyšší počty policistů a hlídek, které byly v terénu a mohli tak okamžitě reagovat na nahlášená ozámení. Za celý silvestrovský den, tedy až do půlnoci, kontaktovali občané policisty na lince tísňového volání s 285 telefonáty (vloni cca 300). Od půlnoci do šesté hodiny ráno pak přijali policisté sloužící na lince 158 celkem 150 oznámení (vloni 160).

.A čeho se nejvíce oznámení týkala? Lidé oznamovali hořící popelnice, koše, hořící krabice od pyrotechniky, stěžovali si ale i na hluk od petard. Každoročně dochází k různým potyčkám a napadením, většinou podpořena předešlou konzumací alkoholu a nejinak tomu bylo i letos. Policisté přijímali oznámení o hádkách, fyzických napadeních, někteří se zraněními skončili i v nemocnici. Tyto případy již policisté řeší v trestně-právní rovině, kdy prověřují "aktivitu" jednotlivých účastníků těchto incidentů, u kterých též nechyběl alkohol.

Méně bylo ale dopravních nehod, od silvestrovského rána do půlnoci přijali operační důstojníci 56 oznámení dopravních nehodách, po půlnoci do sedmé ráno pak pouze sedm. Jedna z nich se stala patnáct minut již v roce 2025 u v blízkosti železničního přejezdu u Rohatska na Mladoboleslavsku, kdy dívka r. 2004 zřejmě dostala při řízení smyk a havarovala s vozidlem, ve kterém seděly další osoby, do příkopu před železničním přejezdem. Dívka za volantem nadýchala něco málo přes desetinu promile.

Jednou z prvních událostí byl pak nahlášen skok 33letého muže z druhého patra domu na Příbramsku. Byl převezen do nemocnice a policisté zjišťují, co ho k takovému činu vedlo.

Na linku 158 přijímali policisté i spoustu oznámení, tedy spíše zbytečných a někdy až obtěžujících. Například od opilců, kteří měli potřebu policistům vulgárně a dost nevybíravě nadávat. Oproti tomu volali i ti, kteří jim za jejich práci děkovali, nebo se jim svěřovali se svými problémy a starostmi. Všechna tato volání policisté rychle ukončovali, aby tísňová linka nebyla blokována pro oznámení jakékoliv "tísně".

Z pohledu policistů, kteří dvacet čtyři hodin sloužili na lince 158, nebyl tedy poslední den roku 2024 nijak vybočující či významně jiný, než ten loňský. A to jak z pohledu počtu oznámených událostí, tak jejich obsahu. Nicméně neřešili žádnou dramatickou událost či kolizi, která by někoho stála život.

O některých událostech a incidentech budeme konkrétněji informovat hned první dny nového roku.

S přáním hodně zdraví a všeho dobrého v roce 2025 . . .

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vedoucí OTP

1. ledna 2025

vytisknout e-mailem