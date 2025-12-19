Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Silvestr na většině míst bez ohňostrojů
Pardubický kraj – Novelizace zákona zpřísnila prodej i samotné používání zábavní pyrotechniky.
Na celém území České republiky upravuje od 1. prosince 2025 novelizace zákona o pyrotechnice, ve znění zákona č. 344/2025 Sb., komu se pyrotechnika může prodat a následně, na kterých místech se smí používat.
Zábavní pyrotechniku všech kategorií, s výjimkou kategorie F1, musíte nově oželet v okruhu 250 metrů od vybraných objektů, jako jsou nemocnice, zařízení sociálních služeb, útulky pro zvířata nebo objekty určené k jejich chovu, ale i v blízkosti zoologických zahrad.
Novela zpřísňuje i samotný prodej rachejtlí, světlic a petard. Pyrotechnické výrobky je možné zakoupit pouze ve specializovaných obchodech. Pyrotechnika od kategorie F3 je nově dostupná pouze osobám s odbornou způsobilostí.
Milovníkům ohňostrojových efektů doporučujeme, aby si před samotným nákupem a následným používáním pyrotechniky zjistili, zda se jedná o povolenou kategorii, která se dá na jejich vybraném místě použít. V opačném případě se za porušení zákona vystavují finančnímu postihu. Naše kontroly veřejného pořádku se zaměří i na to, zda se tato novelizace zákona dodržuje, v případě jejího porušení budeme zjišťovat, kdo ohňostroj aktivoval a dále zajišťovat důkazní prostředky pro pozdější dokazování spáchání přestupku.
Upravena jsou i pravidla pro oznamování ohňostrojů. Oznámení je nutné učinit místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje pět pracovních dní předem. Na ohňostrojové práce je oznamovací lhůta sedm pracovních dní.
Od platnosti novelizace zákona jsme v jedné z obcí na Orlickoústecku řešili už jedno takové porušení zákona. Dosud neznámý pachatel tam při mikulášské tradici spojené s chozením čertů do domácností s dětmi odpaloval pyrotechnické výrobky.To že se světelná show neututlá, mu muselo být zřejmé. Nyní mu s případě dopadení hrozí tučná pokuta.
Přehled kategorií pyrotechnických výrobků:
Kategorie F1 – například prskavky, práskací kuličky, bouchací provázky, stolní/dortové fontány, bengálské pochodně, malé stroboskopy
Kategorie F2 – například menší rakety, petardy s nižší hlučností, malé římské svíce, menší fontány a gejzíry, větší stroboskopy, kulové pumy menší ráže, kompaktní baterie s menším počtem ran
Kategorie F3 – například velké rakety, silnější kompaktní baterie s vysokým počtem ran, kulové pumy větší ráže, velké římské svíce, mohutné fontány a gejzíry, petardy s vyšší hladinou hluku
QR kód pro načtení mapy míst zákazu odpalování pyrotechniky s výjimkou kategorie F1.
19. prosince 2025
por. Mgr. Lenka Vilímková
komisař