Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Silvestr na Mělnicku: Jak se letos mění pravidla pro pyrotechniku
Silvestr bývá každoročně spojený s oslavami, setkáváním přátel a také s tradičním odpalováním pyrotechniky. Letos však přichází významná změna. V platnost vstoupila novela zákona o pyrotechnice, která zpřísňuje pravidla pro její používání i prodej.
Jednou z nejzásadnějších novinek je vznik ochranných vzdáleností kolem tzv. citlivých objektů. Pyrotechniku všech kategorií kromě F1 (např. prskavky) není možné odpalovat do 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, útulků, záchranných stanic, zoologických zahrad nebo chovů zvířat. Cílem těchto omezení je chránit zdraví lidí a zvířat i předcházet vzniku požárů Ministerstvo zemědělství navíc zveřejnilo mapu oblastí, kde je pyrotechnika zcela zakázána, včetně důvodů, proč k omezení došlo.
Obce získaly možnost regulovat odpalování pyrotechniky prostřednictvím svých vyhlášek. Mohou tak rozhodnout o omezení pyrotechniky na konkrétních místech, v určitých časech nebo ji na území obce zcela zakázat. Výjimkou zůstává nejmírnější kategorie F1, kterou regulovat nelze. Každý, kdo plánuje ohňostroj, by si proto měl nejprve ověřit i místní podmínky.
Nově lze pyrotechniku (mimo kategorii F1) nakupovat pouze v kamenných prodejnách. Prodej ve stáncích nebo přenosných zařízeních je zakázán, což má zvýšit dohled nad bezpečností a skladováním těchto výrobků.
Přehled kategorií pyrotechnických výrobků:
Kategorie F1 – například prskavky, práskací kuličky, bouchací provázky, stolní/dortové fontány, bengálské pochodně, malé stroboskopy
Kategorie F2 – například menší rakety, petardy s nižší hlučností, malé římské svíce, menší fontány a gejzíry, větší stroboskopy, kulové pumy menší ráže, kompaktní baterie s menším počtem ran
Kategorie F3 – například velké rakety, silnější kompaktní baterie s vysokým počtem ran, kulové pumy větší ráže, velké římské svíce, mohutné fontány a gejzíry, petardy s vyšší hladinou hluku
Používání pyrotechniky podléhá přísným zásadám požární bezpečnosti. Odpalovat je možné pouze na otevřeném prostranství, nikoli z oken či balkónů. Zákon také upozorňuje na riziko spojené s alkoholem – snížená obezřetnost může vést k vážným úrazům či požárům. Statistiky ukazují, že každoročně dochází v souvislosti s ohňostroji k desítkám vážných nehod, které mají někdy i katastrofální následky.
Novela zákona má za cíl omezit negativní dopady pyrotechniky na zdraví, zvířata i životní prostředí.
Ať už se rozhodnete slavit jakkoli, vyplatí se respektovat nová pravidla, dbát na bezpečnost a přistupovat k ohňostrojům s ohleduplností vůči svému okolí. Přejeme klidný a bezpečný vstup do nového roku!
por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
31.12.2025