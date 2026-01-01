Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Silvestr a Nový rok ve Středočeském kraji
KRAJ – Policisté přijali na tísňové lince přes pět set oznámení.
Středočeští policisté během posledního dne roku 2025 a v Novém roce měli opravdu dost práce. Od rána 31. prosince do půlnoci vyjížděli k 366 událostem a od půlnoci prvního dne letošního roku do šesté hodiny ranní ke 185 případům. Policisté nejen na „tísňovce“, ale i v ulicích, se při silvestrovské službě nezastavili. Letošní čtyřiadvacetihodinová služba, dle zhodnocení operačních důstojníků, patřila rozhodně k těm náročnějším.
Nejčastěji policisté vyjížděli k požárům, kterých bylo oznámeno na tísňovou linku celkem 65. Ty se naštěstí obešly bez vážných zranění či bez zranění osob. Dalšími nejčastějšími oznámeními byly neshody mezi osobami, narušení občanského soužití či rušení nočního klidu, kdy se jednalo o 37 takových událostí. Dále byli povoláni k celkem 124 dopravním nehodám, na nichž u většiny měla vliv ve spojení s nepřizpůsobením rychlosti ledovka, která pokrývala nemalou část komunikací.
Nejvážnější dopravní nehodu ve středních Čechách, během posledního dne roku 2025, řešili nymburští policisté. Po půl třetí odpoledne společně s hasiči a záchranáři vyjížděli k obci Semice, kde popelářský vůz havaroval do stromu. Ve voze cestovali tři muži, z nichž dva skončili s blíže nespecifikovaným zraněním v nemocnici. U třetího ale musel lékař bohužel konstatovat smrt. Příčinou a okolnostmi této tragické dopravní nehody se zabývají nymburští kriminalisté.
Co ale opravdu nejvíce zaměstnalo policisty nejen na tísňové lince, ale i policisty v ulicích? „Překvapivě“ oznámení o užívání pyrotechniky a jejich prověřování… S ohledem na novelu zákona o pyrotechnických výrobcích, která začala platit od 1. prosince 2025, je zakázáno odpalování hlučné a nebezpečné zábavní pyrotechniky v okolí nemocnic, domovů pro seniory či stacionářů, domovů pro osoby se zdravotním postižením, záchranných stanic, útulků nebo zoologických zahrad. V souvislosti se zákazem používání ohňostrojů, petard a celkově zábavní pyrotechniky na výše uvedených místech a v jejich okolí, jsme přijali od občanů na naší tísňové lince 158 celkem 74 telefonátů. Všechny policisté ověřovali, z nichž pár jich vyřešili, nicméně mnohdykrát se po příjezdu hlídek na místech nikdo nenacházel.
Ve srovnání s předchozími oslavami příchodu Nového roku bylo letos o stovku událostí více. Nechyběly ani telefonáty od opilců, které operační důstojníci rychle ukončovali, aby byla tísňová linka k dispozici pro opravdu důležitá oznámení.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
1. ledna 2026