Silniční kontroly – údaje o osobách
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„Žádám touto formou Policii ČR o informace, jaké všechny údaje o osobách mají k dispozici policisté PČR při silničních kontrolách, jak dlouho se tyto údaje evidují a jakým způsobem klze zažádat o jejich smazání.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a sdělila následující.
Při silničních kontrolách příslušníci Policie České republiky disponují údaji vedenými ve správních evidencích (evidence obyvatel, registr řidičů, registr vozidel, registr České kanceláře pojistitelů). Údaje v těchto evidencích jsou vedeny podle příslušných právních předpisů a jejich správcem není Policie České republiky. Policisté mají možnost dotazovat se i do policejních evidencí, které slouží k evidování trestných činů, a elektronické spisové služby Policie České republiky. V případě, že se řidič kontrole podrobí a kontrolou není prokázáno požití alkoholu či jiných návykových látek, pak výsledek není evidován. V případě pozitivního výsledku na alkohol či jiné návykové látky je věc zaevidována v elektronickém systému spisového služby. Po provedení nezbytných úkonů je věc předána správnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství.
Výmaz údajů z policejních evidencí sloužících k evidování trestných činů je prováděn ihned, pomine-li důvod jejich vedení, přičemž doba jejich evidování je závislá na druhu a závažnosti trestných činů. Výmaz údajů z elektronické spisové služby Policie České republiky je prováděn v souladu s právními předpisy upravujícími oblast spisové služby po uplynutí skartační doby spisu. Rozsah a dobu vedení údajů ve správních evidencích stanovuje příslušný právní předpis, případně správce či spravující orgán, kterým však není Policie České republiky.
O výmaz osobních údajů ale i o přístup k informaci, jaké osobní údaje týkající se jeho osoby jsou Policií České republiky zpracovávány, lze požádat písemně odbor pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezidia České republiky v souladu s platnými právními předpisy (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Konkrétní postup je zveřejněn na webových stránkách Policie České republiky - Informování o osobních údajích včetně SIS a VIS - Policie České republiky.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 9. 9. 2025