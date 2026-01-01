Silniční kontrola se proměnila v pronásledování a nebezpečnou jízdu bezohledného řidiče
Ostravští kriminalisté muže obvinili z obecného ohrožení, poté zamířil obratem k vazebnímu zasedání, kde ho soudce poslal za mříže.
Policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava v minulých dnech prováděli dohled nad silničním provozem v rámci svého úseku. Při této činnosti viděli osobní vozidlo značky Mercedes černé barvy, ve kterém seděl řidič, u něhož věděli, že má zákaz řízení. Proto se rozhodli zkontrolovat osobu za volantem. Na ulici Horní poblíž čerpací stanice ve směru k ulici Plzeňská muži zákona předepsaným způsobem auto zastavili. Jeho řidič dal blinkr a „fingoval spolupráci“. Jenže jakmile jeden z policistů ze služebního vozidla vystoupil, řidič šlápl na pedál plynu a dal se na újezd. Policisté zareagovali a snažili se být ujíždějícímu vozidlu v patách. Řidič mercedesu svou zběsilou jízdou, mnohdy i přes 200 km/h či jízdou na červenou, ohrozil nejenom ostatní řidiče, ale také vjel na chodník či travnatý porost mezi panelovými domy. Konec pronásledování nastal při projíždění křižovatkou ulic Plzeňská a Horní směrem na Rudnou, kde s největší pravděpodobností řidič Mercedesu ve vysoké rychlosti nezvládl řízení a naboural do obrubníku. Následně byl i s vozidlem odmrštěn na druhou stranu vozovky, kde už ho vzápětí dojeli policisté z oddělení hlídkové služby. Ukázalo se, že ve vozidle byl opravdu jim dobře známý 30letý muž, který má zákaz řízení. Dechová zkouška na alkohol dopadla s negativním výsledkem, test na drogy však odmítl. Podezřelý byl zadržen a převezen na policejní služebnu k dalším úkonům. Ve vozidle s ním cestoval také spolujezdec, kterému měl svou zběsilou jízdou a následnou dopravní nehodou způsobit zranění. Naštěstí při pronásledování nedošlo ke zranění chodců či dalších účastníků silničního provozu.
Případ si do své gesce převzali kriminalisté 10. oddělení obecné kriminality Ostrava, kteří provedli výslechy osob a vyhodnotili zajištěné kamerové záznamy. Z těch jasně vyplývá, že řidič nejenom že měl usednout za volant přes vyslovený zákaz, ale také měl svou bezohlednou jízdou ohrozit desítky účastníků silničního provozu. Proto komisař zahájil trestní stíhání a obvinil 30letého muže ze zločinu obecného ohrožení a dále pak z přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a z ublížení na zdraví z nedbalosti. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.
Kriminalisté se obrací na chodce, které svou divokou jízdou ze dne 9. dubna 2026 okolo 16:30 hodin měl dnes již obviněný muž ohrozit, aby se přihlásili na tísňovou linku 158.
por. Bc. Eva Michalíková
dne 24. dubna 2026