Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Silně opilý způsobil dopravní nehodu
Řidič nadýchal bezmála tři a půl promile.
Policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu se aktuálně zabývají dopravní nehodou osobního vozidla značky Škoda Fabia, jehož řidič v pondělí 27. července 2026 krátce před polednem v obci Velešín na Českokrumlovsku při couvání ze silnice III. třídy č. 15610 na účelovou komunikaci sjel do příkopu, kde s vozidlem zůstal stát. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění. Způsobená škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na nejméně 5 000 korun.
Tato jinak nikterak závažná nehoda má však jedno velké ALE.
Řidič vozidla byl totiž v době nehody silně pod vlivem alkoholu. Přivolaní policisté z obvodního oddělení Kaplice u osmačtyřicetiletého řidiče naměřili hodnotu bezmála tři a půl promile alkoholu v dechu.
Dopravní policisté proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muži tak v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Opět připomínáme, že alkohol za volant nepatří. I malé množství alkoholu může výrazně ovlivnit schopnost řízení, prodloužit reakční dobu a zvýšit riziko vzniku dopravních nehod. Jedinou bezpečnou hodnotou alkoholu za volantem je nula.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
30. července 2026