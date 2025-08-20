Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Silně opilý vjel autem na cyklostezku
Nezodpovědnému řidiči hrozí vězení.
Policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu v těchto dnech sdělili podezření pětatřicetiletému muži, který je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
K incidentu došlo v sobotu 16. 8. 2025 v odpoledních hodinách v obci Hůrka na Českokrumlovsku. Řidič vozidla značky Renault, jedoucí po silnici I/39, při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou pravděpodobně v důsledku požití alkoholických nápojů vyjel částečně mimo komunikaci, kde se střetl s přenosnou svislou reflexní dopravní značkou. I přes náraz však bez zastavení pokračoval dál ve směru na Horní Planou.
Po chvilce mu však zřejmě začala být silnice malá, a proto z ní minimálně v jednom případě vyjel na přilehlou cyklostezku. Bylo velkým štěstím, že v úseku, kde na cyklostezku vjel, se v tu chvíli nikdo nenacházel.
Přivolaní policisté následně u řidiče provedli dechovou zkoušku, při níž mu naměřili bezmála tři promile alkoholu v dechu. Podezřelému muži byl následně na místě zadržen řidičský průkaz a byla mu zakázána další jízda. Celková škoda, kterou nezodpovědným chováním způsobil, byla předběžně vyčíslena na nejméně 40 000 korun.
Muž se nyní bude muset zodpovídat u soudu, kde mu v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
20. srpna 2025