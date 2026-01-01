Síla, která reprezentuje
Mimořádný úspěch policisty z Rumburku na mezinárodních závodech v silových disciplínách. Ovládl mrtvý tah a bral zlato i absolutní prvenství napříč kategoriemi.
Náš kolega praporčík Denis Kovačík z obvodního oddělení v Rumburku opět ukázal, že síla není jen v uniformě. Na mezinárodním mistrovství Německa v silových disciplínách, které se konalo ve dnech 26.-28. března 2026 ve městě Barleben, zaznamenal skvělý úspěch. Do závodu nastoupil 28. března v disciplíně mrtvý tah v kategorii do 82,5 kg a ve věkové kategorii OPEN (23–40 let).
Výsledek mluví za vše:
1. místo v kategorii do 82,5 kg , výkon 295 kg při tělesné váze 79,1 kg
1. místo v absolutním pořadí kategorie OPEN napříč všemi váhovými kategoriemi
Tímto výkonem skvěle reprezentoval nejen Policii ČR, ale i Českou republiku na mezinárodní scéně silového trojboje.
A tím rozhodně nekončí! V letošním roce ho čekají další závody, včetně kvalifikačního závodu v Mostě, kde se bude bojovat o účast na mistrovství Evropy v Rakousku a následně i na mistrovství světa v Německu.
Rádi bychom mu tímto poděkovali za výbornou reprezentaci a těšíme se na jeho další sportovní úspěchy.
Děčín 9. dubna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje