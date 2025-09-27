Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
SHTEPAN Vitold zánik zbrojního průkazu
Č. j. KRPA-141097/ČJ-2025-0011IY
Praha 11. září 2025
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem v Praze 4, Sdružení 1664/1 (dále jen „příslušný útvar policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
panu jménem Vitold-Viktor SHTEPAN, nar. 27.04.1962, státní příslušnost: Spojené státy americké, bez trv. pobytu na území České republiky, naposledy trvale bytem Cigánkova 1861/2, Praha 4 - Chodov
jako osobě neznámého pobytu:
- Usnesení o určení opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d), odst. 5 správního řádu, ve věci zániku platnosti zbrojního průkazu podle § 26 odst. 2 písm. d) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
Písemnost je uložena u správního orgánu, který jí vyhotovil a adresát nebo jeho zmocněnec (§ 33 správního řádu), si jí může vyzvednout na adrese: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III, Praha 4, Sdružení 1664/1, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 -16.00 hodin, po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení.
Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2, správního řádu).
Toto usnesení o určení opatrovníka ve věci zániku platnosti zbrojního průkazu je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
npor. Milan Lorenc
zástupce vedoucího oddělení
Vyvěšeno dne: 11. 9. 2025
Sejmuto dne: 27.9.2025