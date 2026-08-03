Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Sháněla jezdecké sedlo
Přišla o bezmála 15 000 korun.
Na policisty z obvodního oddělení Nová Bystřice se obrátila žena z Jindřichohradecka, která se stala obětí podvodníka. Nevyplatila se jí její důvěřivost a touha po novém jezdeckém sedle. Vše začalo tím, že si na sociální síti facebook podala inzerát s tím, že koupí jezdecké sedlo. V polovině července na tento inzerát reagoval jí neznámý člověk, který uvedl, že je ze Švýcarska, a že ženě sedlo prodá. Požadoval platbu ve výši bezmála 15 000 korun. Komunikace probíhala prostřednictvím messengeru a whatsappu. Žena netušila, že komunikuje s podvodníkem a na základě jeho pokynů provedla převod požadované částky ze svého účtu ve prospěch účtu, který jí podezřelý sdělil. Následoval však další požadavek, tentokrát na částku 600 Euro s legendou, že je potřeba odblokovat zmiňovaný účet, aby sedlo mohlo být poškozené zasláno. To už se žena zarazila a došlo jí, že se pravděpodobně stala terčem útoku neznámého podvodníka. Policisté nyní po pachateli pátrají. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Policisté varují před obdobnými typy podvodů. Pokud si chcete pořídit přes internet nové oblečení, elektroniku či jinou věc, je ideální nakupovat u prověřených a známých prodejců, a to na oficiálních stránkách e-shopů. Pokud nakupujete u soukromých osob, pak preferujte vždy platbu dobírkou nebo osobní převzetí zboží. Další typy a rady najdete na našich stránkách projektu KYBERRÁDCE jihočeské policie.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. srpna 2026