Sezóna zahájena - 100 setkání s cyklisty

S kampaní Na kole jen s přilbou se letos cyklisté mohou potkat na stovce míst České republiky. Je to o zhruba deset zastavení více než minulý rok. Kampaň nabídne několik novinek. Do rodiny žluto-modrých piktogramů přibydou další, které upozorňují na některé prohřešky cyklistů jako třeba jízdu po chodníku. Tým bude s veřejností komunikovat i prostřednictvím desítek samostatných výlepových ploch po celé republice.

V loňském roce se na českých silnicích stalo celkem 92 217 dopravních nehod a jsou mezi nimi i ty, kde figurují cyklisté. Z výše zmíněného celkového počtu policie eviduje 4 315 nehod s účastí cyklisty a 2 828 bylo cyklistou zaviněno. Oproti roku 2023 je to v obou případech nárůst o přibližně tři procenta. Při těchto nehodách zemřelo 38 cyklistů, 19 s přilbou a 19 bez přilby. Jak upozorňuje kpt. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, výrazně poklesl počet usmrcených cyklistů bez přilby. „Před dvěma roky dvacet osm z třiceti devíti usmrcených cyklistů, tedy necelých sedmdesát dva procent, nemělo ochrannou přilbu. V loňském roce se jejich počet snížil na padesát procent. Je nutné stále myslet na to, že mít za jízdy řádně nasazenou a připevněnou přilbu je v České republice povinné pro cyklisty, tedy i jezdce na koloběžce, do osmnácti let. Připomínám, že od začátku loňského roku je povinnost použití přilby i u spolucestujícího cyklisty, tedy dítěte například v cyklosedačce.“

Dopravní nehody cyklistů eviduje Policie České republiky v případě, kdy je přivolána první pomoc nebo přímo na místě dojde ke zranění. Dochází ale k řadě nehod a pádů, kdy se cyklista dokodrcá domů, poté zajede do nemocnice a tam se nechá ošetřit. Takové případy se do policejních statistik nedostanou. „Nehoda se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. Bez ohledu na to, jestli je to cyklista sváteční nebo ten, který jezdí na kole každý den a najezdí denně desítky kilometrů,“ říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák a doplňuje: „Nejčastější příčinou nehod zaviněných cyklisty je nezvládnutí řízení i situace, kdy se plně nevěnuje řízení.“ Ochránit zdraví cyklistů, snížit nehodovost a předejít závažným následkům dopravních nehod cyklistů chce i tento rok 15. ročník projektu Na kole jen s přilbou.

Tým projektu Na kole jen s přilbou bude i letos komunikovat s veřejností přímo na tzv. cyklohlídkách, ať už sami, s Policií České republiky, městskými policiemi či záchranáři horské služby. Letos mají naplánovaných 100 akcí, na kterých budou informovat a motivovat cyklisty k dodržování bezpečnostních zásad při jízdě ve městech i při rekreaci. Je to téměř o 10 zastavení více než v roce 2024. „Stále je hlavním nositelem myšlenky kampaně fotografie profilu hlavy muže s výraznou jizvou. To je emotivně velmi silný motiv,“ podotýká metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná a dodává: „Projekt stejně jako v minulých letech volí srozumitelnou komunikaci prostřednictvím výrazných žluto-modrých piktogramů. Rodinu speciálně vytvořených vizuálů, které zjednodušují sdělení pomocí specifického piktogramu, doplní nové. Kratičký text pod obrázkem opět jasně a stručně definuje problém. Letos přibydou například ty, které upozorňují na prohřešky jako jsou jízda na kole přes přechod pro chodce, jízda na koloběžce ve dvou nebo jízda na červenou.“ Součástí letošní kampaně bude i 45 válcových výlepových ploch ve 26 městech. Celé budou po dobu čtyř měsíců sloužit k osvětě a komunikaci s veřejností. Letos se tým opět zaměří na rodiny s dětmi, pravidla bezpečného pohybu mladých cyklistů v provozu, ohleduplnost a toleranci mezi motoristy a cyklisty v provozu nebo ochranným prostředkům, kam se na první místo řadí ochranná přilba.

Použití cyklistické přilby není zbytečné. Případný pád či kolize mohou skončit odřeninou nebo tržnou ranou, ale úraz může být i vážnější. Jak připomíná Markéta Novotná bezpečnost se netýká jen těch na klasickém kole. „Jezdec na elektrokole si často neuvědomí, že rizikem může být snazší dosažení vyšší rychlosti než u klasického kola. Elektrokolo i elektrokoloběžka dokáže výrazně zrychlit i v úsecích, kde cyklista na standardním jízdním kole takovou rychlost nevyvine.“ Elektrokolo nebo elektrokoloběžka může jet rychlostí až 25km/h a pád v této rychlosti je srovnatelný s pádem z dvou a půl metru střemhlav. Díky spolupráci s Horskou službou České republiky může Tým silniční bezpečnosti komunikovat s cyklisty přímo v horských oblastech kudy jezdí. Úrazy cyklistů, koloběžkářů i těch, kteří využívají elektroverze jsou v tomto terénu časté. „Rozvoj elektrocyklistiky je stále trendem posledních let a je nutné mu věnovat pozornost. V rámci terénních aktivit budeme společně komunikovat úskalí používání elektrokol se zaměřením na zvyšování informovanosti uživatelů. Ti totiž často přeceňují své schopnosti, fyzické předpoklady nebo dokonce využívají prostředek v rozporu s platnou legislativou. Následky nehod mohou být v těchto případech fatální. Následky může zmírnit správně nasazená ochranná přilba,“ upozorňuje vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová.

„Cyklisté, ale například i uživatelé koloběžek jsou v silničním provozu velmi zranitelnou skupinou. Nošení přilby může významně přispět k zabránění vzniku vážných zranění, zejména při přímých nárazech na hlavu, se kterými se bohužel při naší práci nejen u cyklistů setkáváme. Zásadní je rovněž prevence ve smyslu předvídatelného chování v provozu, předcházení rizikovým situacím a vzájemná ohleduplnost,“ říká Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Absence ochranné přilby při jízdě na kole není jediný problém, na který je třeba stále upozorňovat. Cyklista nemá povinnost vlastnit řidičské oprávnění, přesto je ze zákona řidičem nemotorového vozidla a musí dbát pravidel silničního provozu, kam patří i nulová tolerance alkoholu za řídítky. Jsou cyklisté, kteří si v teplých dnech dopřejí alkoholické osvěžení v podobě piva a pak sednou na kolo a jedou. „Stává se, že cyklisté přijedou na koupaliště, tam se osvěží ve vodě, poté několika pivy, sednou na kolo a rozjedou se domů. Teplé počasí ovšem udělá s alkoholem v lidském organismu divy. Vliv alkoholu u cyklistů je podobný jako u řidičů aut. Snižuje vnímaní, zpomaluje reakce, zhoršuje schopnost řídit,“ varuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

23. 4. 2025





