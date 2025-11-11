Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Sexuálně zaútočil na devítiletou dívku
Kriminalisté v sobotu zadrželi sedmašedesátiletého muže, který lstí vylákal devítiletou dívku do výtahu, kde jí do ručičky vložil svůj penis.
Obviněný si poškozenou dívku vyhlédl na autobusové zastávce v ulici Olbrachtova v Praze 4 a poté ji následoval až ke schodišti k obchodnímu domu. Tam ji lstí vylákal až do výtahu, ve kterém společně vyjeli do čtvrtého patra. Muž v průběhu jízdy zjistil, že se uvnitř nachází bezpečnostní kamera a tak vyčkal až do posledního patra. Tak ji po výstupu chytil za ruku a odvedl ji do nákladového výtahu, kde žádná kamera není. V průběhu jízdy dolů jí na svém mobilním telefonu ukázal pornovideo, přičemž jí do ruky vložil svůj obnažený penis. Vystrašené dívce se naštěstí podařilo v dolním podlaží z výtahu vystoupit a z jeho blízkosti utéct.
Případ si okamžitě převzali kriminalisté z 3. oddělení, kteří zajistili kamerové záznamy a začali po muži pátrat. Rozsáhlou operativně pátrací činností se podezřelému dostali velmi brzy na stopu a následně ho zadrželi. Vyhodnocením kamerových záznamů zjistili, že se s nimi, v době skutku, nacházel ve výtahu i jeden svědek o berlích, kterého potřebují kriminalisté k celé věci vyslechnout. Pokud se na přiložené fotografii pozná, nebo víte, o koho se jedná, volejte prosím linku 158. Není vyloučeno, že se obviněný muž ( na fotografiích anonymizován ) dopustil i dalších skutků, a proto tedy, pokud jste se s obdobným jednáním setkali, navštivte prosím nejbližší služebnu policie.
Detektivové sedmašedesátiletého muže obvinili z trestného činu sexuální útok, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvanáctiletý pobyt za mřížemi. Detektivové podali státnímu zástupci návrh na vzetí obviněného do vazby. Ten návrh akceptoval, ale soud žádosti státního zástupce nevyhověl, tudíž je obviněný vyšetřován na svobodě.
por. Richard Hrdina
11. listopadu 2025