Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Sextorze: Pachatelé zneužívají důvěru obětí na sociálních sítích
Policie varuje před podvodníky na sociálních sítích: Neplaťte vyděračům, oznamte věc okamžitě!
Ústečtí kriminalisté vyšetřují případ mladistvého chlapce, který se stal obětí internetového vydírání. Ve večerních hodinách začal komunikovat prostřednictvím sociální sítě Instagram s dívkou, jež měla založený falešný účet. Konverzace postupně přešla do intimní roviny, přičemž údajná dívka zaslala chlapci intimní fotografie. Ten v domnění, že jedná s reálnou osobou, zaslal zpět dvě videa osobní povahy.
Krátce poté mu přišly zprávy, v nichž jej tzv. dívka začala vydírat. Vyhrožovala, že pokud jí nepošle peníze, videa zveřejní. Ze strachu o svou pověst mladík podle pokynů zaslal částku 1 000 eur. Pachatel se však nespokojil a požadoval další finance – tentokrát 500 eur. Když oběť odmítla, ozvala se údajná „druhá strana“ s výhrůžkou, že pokud peníze nesežene do večera, kompromitující materiály zveřejní.
Na co upozorňujeme veřejnost
Policie ČR důrazně varuje před podobnými praktikami internetových podvodníků. Tito pachatelé jsou často organizované skupiny, které si cíleně vytipovávají mladé lidi, ale i dospělé muže a ženy všech věkových kategorií. Snaží se je nalákat na falešné profily, vylákat intimní materiály a následně oběť vydírat.
Je důležité zdůraznit, že zasíláním peněz situaci nevyřešíte – naopak. Pachatelé získají jistotu, že oběť platit je ochotná, a své požadavky stupňují.
Jak se zachovat
Nikdy neposílejte peníze vyděračům.
Okamžitě ukončete komunikaci a nenechte se vtáhnout do další konverzace.
Uchovejte veškerou komunikaci a důkazy – zprávy, čísla účtů, profily, telefonní čísla.
Bez obav z ostudy věc ihned oznamte Policii České republiky. Vaše bezpečí a ochrana je prioritou.
Pamatujte – nejste v tom sami. Pachatelé cílí na emoce, stud a strach. Jen rychlé oznámení policii může zabránit nejen dalšímu vydírání vás samotných, ale také ochránit další možné oběti.
Preventivní informace:
Nebezpečí spojená se sextingem - Policie České republiky
Ústí nad Labem 25. srpna 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje