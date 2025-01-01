Šetření dopravních nehod na účelových komunikacích
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:
„Vás zdvořile žádám o poskytnutístanoviska Policie ČR k šetření dopravních nehod v uzavřeném areálu, jak jižbylo dříve poskytnuto, viz zde: Pravidla silničního provozu na neveřejně přístupných účelových komunikacích -Policie České republiky
Dále Vás žádám o sdělení informace,jakým způsobem mohu provozovat na neveřejné účelové komunikaci pracovní stroj samojízdný(resp. se sním pohybovat), kterýnemá schválenou technickou způsobilost (§ 25 odst. 6 písm. fzákona č. 19/1997 Sb.,opozemních komunikacích), a to sohledem na riziko udělení správní pokuty?Respektive, zda si je možné dle uvedeného ustanovenízřídit si povolení kužití tohoto stroje na neveřejnéúčelové komunikaci, a to tak, aby mi při jeho použití nebyla následně udělena pokuta za provoz stroje na neveřejnéúčelové komunikaci.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o informace posoudila a poskytla žadateli požadovaný dokument, který je označený jako Stanovisko k šetření dopravních nehod na účelových komunikacích v uzavřeném objektu. Dále pak povinný subjekt upozornil, že podle § 25 odst. 6 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nelze toto ustanovení aplikovat na provoz pracovního stroje na neveřejné účelové komunikaci. Uvedené ustanovení upravuje pravidla zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací, nikoli účelových komunikací. Pro specifické informace o možnosti provozu samojízdného pracovního stroje na neveřejné účelové komunikaci Vám doporučujeme obrátit se přímo na Ministerstvo dopravy České republiky, které má pravomoc vykládat a aplikovat zákon č. 13/1997 Sb., včetně poskytování závazných stanovisek a povolení. Další dotazy doporučujeme směřovat přímo na Ministerstvo dopravy prostřednictvím kontaktů dostupných na jejich oficiálních stránkách: www.mdcr.cz.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 25. 9. 2025