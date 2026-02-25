Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Setkání starostů s policií
Statistiky z roku 2025.
V úterý proběhlo každoroční setkání představitelů policie územního odboru Most a zástupců samospráv měst a obcí, které náleží mosteckému okresu. Tradiční schůzka letos navázala na předchozí setkání. To se tentokrát odehrálo v kulturním domě v Braňanech, a tímto ještě jednou děkujeme tamnímu starostovi za poskytnutí prostoru. Ke společnému stolu přisedl i primátor Mostu pan Ing. Marek Hrvol nebo starostka Litvínova paní Mgr. Kamila Bláhová. Pozvání přijali i zástupci městských strážníků, a to jak litvínovských, tak z okresního města.
Ředitel Územního odboru Most plk. Mgr. Jiří Volprecht v úvodu přivítal hosty, již známé tváře z řad starostů, ale i vedoucí pracovníky jednotlivých policejních organizačních součástí napříč celým mosteckým okresem. Každoroční setkání má za úkol seznámit zástupce samospráv s aktuálním vývojem bezpečnostní situace na teritoriu okresu Most, výměnu informací a získání podnětů ke zlepšení policejních činností na teritoriu. Jedno z otevřených témat se týkalo personálního stavu policistů. Aktuální naplněnost mostecké policie se pohybuje v průměrných číslech v rámci Krajského ředitelství Ústeckého kraje. Na Mostecku je menší podstav již několik let. V loňském roce ovšem došlo k výraznému doplnění početních stavů policistů. Pan Volprecht uvedl, že díky náborový aktivitám, se daří oslovit potencionální uchazeče.
Posluchači byli seznámeni s grafy týkající se vývoje kriminality v okrese. Přes skutečnost, že se měsíční nápad kriminality na území okresu Most v roce 2025 vyvíjel zcela odlišně než v roce předchozím, v jeho závěru se údaj o celkové registrované kriminalitě oproti hodnotě za rok 2024 snížil.
V loňském roce došlo v mosteckém okrese k celkovému meziročnímu snížení nápadu trestných činů a ukazatel se zastavil na čísle 2383 skutků (o 445 méně). I přes trend dnešní doby, kterým je v České republice nárůst kybernetické kriminality, si na Mostecku největší část z koláče ukrojila opět majetková trestná činnost. Tady byl ale nejzajímavější ukazatel, protože tato kriminalita zaznamenala značný pokles. V loňském roce bylo oznámeno 1064 skutků oproti číslu 1513 z roku 2024. V roce 2025 bylo mosteckou policií stíháno 1473 osob, to je o 63 osob méně, než v roce 2024. Opačná situace je v případě méně závažných protiprávních jednání. Pan Volprecht přiblížil hostům i data z oblasti přestupkového jednání v rámci celého okresu. Počet prohřešků převýšil hodnotu 11 tisíc (11147 celkem). V meziročním srovnání policisté řešili o 1 878 případů více než v roce 2024. Zajímavé číslo, které stálo za zmínku je 62 procent. To je počet přestupků spáchaných a pokutovaných ve veřejném pořádku na Mostecku, a to ve srovnání se všemi okresy v Ústeckém kraji. V loňském roce museli dopravní policisté na pozemních komunikacích řešit o 43 více nehod. Ukazatel se zastavil na čísle 1110 s celkovou škodou přesahující 60 miliónů korun.
Pan ředitel představil i celkové výsledky, které vzešly z bezpečnostních opatření „stovky“ ve spolupráci policie a městských strážníků. Pochválil vzájemnou spolupráci. Dále hovořil o konkrétním případě, kterým se aktuálně zabývají policisté, a to z oblasti IT kriminalisty a sociálního inženýrství. Je to příběh seniora, který díky podvodům přišel o 7 miliónů i o střechu nad hlavou. Na toto téma v další části navázal krajský kriminalista. Ten si pro hosty připravil prezentaci o aktuálních podvodech.
Hovořeno bylo široce i o prvním ročníku festivalu na mosteckém jezeře Let it Roll. Pan plukovník představil výsledky z opatření i to, jaké byly nasazeny síly a prostředky ze strany policie.
Pan ředitel v závěru hosty ubezpečil, že i přes nepatrný podstav policistů je v našem okrese bezpečnost obyvatel a dostupnost služeb policie zajištěna. Zástupcům samospráv byla rovněž předána každoroční „Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a pořádku na území okresu Most za rok 2025.“ V závěru setkání byl dán prostor pro starosty a starostky. Ti neváhali a vznesli směrem k panu Volprechtovi několik dotazů, které byly odpovězeny. Policisté doufají, že tato setkání budou probíhat i nadále, neboť vzájemná výměna informací je vždy v zájmu našich občanů.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
25. února 2026