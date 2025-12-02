Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Setkání se zástupci vysokých škol v kraji
Atmosféra s důrazem na preventivní rady.
Po několika měsících se setkali představitelé Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje s vedením vysokých škol působících v našem kraji. Tentokrát se setkání neslo v duchu přiblížení konkrétních případů v rovině trestně právní, s nimiž se mohou ve své práci setkat.
Přednášky se zúčastnili odborně zaměření policisté z řad kriminální policie, kteří popsali konkrétní případy trestné činnosti z oblasti kyberkriminality, která tvoří zhruba 20 % veškeré trestné činnosti v Královéhradeckém kraji.
„I přesto, že tyto informace preventivního charakteru šíříme všemi možnými cestami, vnímám spolupráci v tomto směru právě vedení akademické obce v našem kraji za jednu z klíčových oblastí pro prevenci. Nedávno jsem v podobném duchu oslovil s tímto varováním, a to cestou samospráv, i veřejnost v našem kraji. Naším společným cílem je ochrana širší veřejnosti před tím, aby se nestala obětí trestné činnosti,“ popsal plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Kriminalisté si připravili v detailněji rozpracované podobě i jeden případ podvodu, kdy se pachatelé pokoušeli obelhat policistu. Obsáhlá komunikace ukázala na skutečné formy nátlaku na potencionální oběti.
Setkání zhodnotilo i dosavadní spolupráci s vysokými školami, na vybraných z nich proběhla v minulosti cvičení s tématikou aktivního útočníka. V této souvislosti byla zmíněna užší součinnost s Policií ČR v oblasti měkkých cílů.
V loňském roce se v Královéhradeckém kraji uskutečnilo prostřednictvím Policie ČR více než stovku přednášek, při nichž bylo osloveno téměř šest tisíc zaměstnanců školství či úřadů, k tomu byla proškolena celá řada studentů. V rámci celého kraje Policie ČR každoročně organizuje více než desítku cvičení zaměřených na ozbrojeného útočníka, a to nejen ve školských subjektech, ale také na úřadech.
Závěrem jsme představitelům VŠ přiblížili poslední cvičení IZS velkého charakteru, které se uskutečnilo letos v červnu na Magistrátu města Hradec Králové, do něhož byly zapojené kromě subjektů IZS i různé policejní složky, pilotně i krajští kriminalisté, kteří byli přizváni k následnému ohledání místa činu a provedení nezbytných procesních úkonů.
„S představiteli vysokých škol udržujeme pevnou a fungující spolupráci. Vždy jsme a budeme tu pro zajištění bezpečnosti nejen studentů a pedagogů či vedení škol, ale také jako podpora při jakékoliv potřebě cokoliv z této oblastí konzultovat, ať už to jsou postupy či formy, kterými dokážeme společně naše společné cíle naplnit,“ řekl po setkání plk. Mgr. Petr Sehnoutka a dodal, že příští jednání bude reflektovat další milníky naší spolupráce.
mjr. Magdaléna Vlčková
2.12.2025