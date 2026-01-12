Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Setkání se seniory v Tanvaldu
Apelovali jsme na seniory, aby byli obezřetní a dbali na svojí bezpečnost
Ve čtvrtek 8. ledna policistka z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a zástupkyně krajského pracoviště BESIP Libereckého kraje (Markéta Novotná) zrealizovaly přednášku pro seniory v Tanvaldu. Setkání, které probíhalo v rodinném centru Maják, se zúčastnil i pan starosta Mgr. Jan Prašivka.
Nejprve zástupkyně BESIP upozornila na možná nebezpečí v silničním provozu, se kterými se mohou setkat senioři jako chodci, cyklisti, ale také jako řidiči a spolujedoucí v motorových vozidlech. Především nabádala seniory, aby vždy při pohybu v silničním provozu zohlednili svůj zdravotní stav, aktuální klimatické podmínky a aby dbali na svoji bezpečnost. Právě v souvislosti s bezpečností Markéta Novotná pohovořila o významu a nutnosti užívání bezpečnostních pásů ve vozidlech, ale i dětských autosedaček, pokud budou přepravovány malé děti.
Následně policistka zúčastněné informovala o podvodech páchaných především na seniorech a to jak v reálném životě, tak i v online světě. Apelovala na seniory, aby byli obezřetní a nevpouštěli do svých obydlí neznámé osoby, především ty, které je samy osloví s nabídkou pomoci nebo služeb anebo za účelem prodeje „kvalitního“ zboží za „výhodnou“ cenu. Posluchači byli dále seznámeni s riziky spojenými s užíváním internetu, jak v souvislosti s nákupem zboží z neověřených portálů, tak o klamavých nabídkách výhodných investic a v neposlední řadě i o rizicích spojených s užíváním internetového bankovnictví. Policejní preventistka také přidala pár užitečných rad ohledně užívání platebních karet. Poradila jak si počínat při výběru z bankomatů, ale i jak si bezpečně zaznamenat PIN kód, aby jej neměli napsaný na papírku u platební karty, jak tomu mnohdy bývá.
Na závěr příjemného setkání senioři obdrželi praktické předměty, brožurky a kalendáře s preventivními radami, které jim pomohou chránit nejen je samotné, ale i jejich majetek.
12.1.2026
nprap. Martina Frýdová
Preventistka KŘP Libereckého kraje