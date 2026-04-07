Setkání se seniory v Roprachticích a v Čisté u Horek
Na Semilsku realizujeme preventivní přednášky pro seniory, ale i pro širokou veřejnost
V uplynulých týdnech proběhly v obcích Roprachtice a Čistá u Horek preventivní přednášky určené nejen seniorům, které realizovala policistka z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Cílem setkání bylo upozornit na nejčastější rizika, se kterými se starší občané mohou setkat v běžném životě i v online prostředí.
Během přednášek byli účastníci seznámeni s různými formami podvodů, které často míří právě na seniory. Policistka zdůraznila nutnost obezřetnosti při kontaktu s neznámými osobami a připomněla, že pachatelé často využívají důvěřivosti starších lidí k nabízení „výhodných“ služeb či zboží.
Součástí programu byla také oblast kyberbezpečnosti. Senioři byli upozorněni na rizika spojená s nákupy na neověřených internetových stránkách, na falešné investiční nabídky i na nebezpečí při používání internetového bankovnictví. Policistka připomněla, že podvodníci stále častěji využívají moderní technologie a je důležité zachovat opatrnost.
Dalším tématem byla bezpečnost v silničním provozu. Účastníci se dozvěděli, jaká nebezpečí jim hrozí jako chodcům, cyklistům, řidičům i spolujezdcům a jak jim předcházet.
Na závěr setkání policistka odpovídala na dotazy a poskytla řadu praktických rad, jak se v rizikových situacích zachovat. Senioři obdrželi také preventivní materiály, brožury a drobné předměty, které jim mohou pomoci chránit svůj majetek i vlastní bezpečí. Pro zpříjemnění volného času nechyběly ani policejní křížovky.
Setkání s občany v Roprachticích realizované 26. března
Přednášky v Roprachticích se zúčastnilo přibližně 20 občanů napříč generacemi. Starosta obce Zdeněk Petřina, který byl setkání přítomen, uvedl: „Besedy se zúčastnilo přibližně 20 občanů od dětí po seniory. Byla diskutována velmi aktuální témata v bezpečnosti chování na internetu, podvodného jednání a dále nástrahy, které se dotýkají mladistvých – zejména problematika návykových látek, prostředí AI a sociálních sítí. Beseda byla velmi přínosná a témata byla prezentována srozumitelně a poutavě. Akce měla kladný ohlas a budeme rádi za další spolupráci.“
Setkání s občany v Čisté u Horek realizované 1. dubna
V Čisté u Horek se přednášky zúčastnily zhruba tři desítky občanů. Starosta Ladislav Jiřička zhodnotil akci slovy: „Beseda byla velmi zajímavá. Diskutovalo se o dopravě, podvodech, kyberbezpečnosti, ale i o dalších nebezpečích všedních dnů. Tři desítky návštěvníků téma vysloveně zajímalo, a tak pozorně poslouchali a dělili se i o své zkušenosti.“
Policie ČR bude v podobných preventivních aktivitách pokračovat i nadále, aby pomohla seniorům lépe se orientovat v situacích, které mohou ohrozit jejich bezpečí.
7.4.2026
nprap. Martina Frýdová
Preventistka KŘP Libereckého kraje