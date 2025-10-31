Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Setkání s bývalými kolegy

Připomenutí služby i přátelství napříč generacemi 

Vedení policie Územního odboru Jindřichův Hradec uspořádalo dne 30. října 2025 společenský večer pro bývalé kolegy a občanské zaměstnance. Setkání se uskutečnilo v příjemném prostředí restaurace Střelnice v Jindřichově Hradci.

Úvodního slova se ujal vedoucí Územního odboru plk. Zdeněk Melichar, který přítomné seznámil s aktuálním vývojem bezpečností situace a kriminality na Jindřichohradecku. Zmínil se také o nových podvodných trendech současné doby, které stále častěji ohrožují zejména seniory. V krátkém přehledu dále informoval o činnosti jednotlivých oddělení.

Po oficiální části následovalo neformální posezení, během něhož si policisté společně s dříve sloužícími kolegy zavzpomínali na zážitky ze služby, na kolegiální atmosféru i na proměny, které přináší současná doba. Příjemné prostředí, přátelská nálada a řada vzpomínek přispěly k tomu, že večer probíhal v uvolněném a srdečném duchu.

Celkem se společenského setkání zúčastnilo téměř 30 bývalých kolegů, kteří ocenili možnost znovu se potkat a společně strávit příjemný večer.

Na závěr se vedení Územního odboru vyfotografovalo s nejstaršími účastníky setkání (foto zleva) Vospěl Josef (82 let), Frühbauerová Bohumila (81 let), a Štrobl Karel (80 let), kteří se i přes svůj věk aktivně zajímají o dění u policie a svým přístupem jsou inspirací pro ostatní.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

31 října 2025

Odkazy do noveho okna

setkání se seniory

setkání se seniory 

Detailní náhled

2,,

2,, 

Detailní náhled

1,,

1,, 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 