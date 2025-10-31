Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Setkání s bývalými kolegy
Připomenutí služby i přátelství napříč generacemi
Vedení policie Územního odboru Jindřichův Hradec uspořádalo dne 30. října 2025 společenský večer pro bývalé kolegy a občanské zaměstnance. Setkání se uskutečnilo v příjemném prostředí restaurace Střelnice v Jindřichově Hradci.
Úvodního slova se ujal vedoucí Územního odboru plk. Zdeněk Melichar, který přítomné seznámil s aktuálním vývojem bezpečností situace a kriminality na Jindřichohradecku. Zmínil se také o nových podvodných trendech současné doby, které stále častěji ohrožují zejména seniory. V krátkém přehledu dále informoval o činnosti jednotlivých oddělení.
Po oficiální části následovalo neformální posezení, během něhož si policisté společně s dříve sloužícími kolegy zavzpomínali na zážitky ze služby, na kolegiální atmosféru i na proměny, které přináší současná doba. Příjemné prostředí, přátelská nálada a řada vzpomínek přispěly k tomu, že večer probíhal v uvolněném a srdečném duchu.
Celkem se společenského setkání zúčastnilo téměř 30 bývalých kolegů, kteří ocenili možnost znovu se potkat a společně strávit příjemný večer.
Na závěr se vedení Územního odboru vyfotografovalo s nejstaršími účastníky setkání (foto zleva) Vospěl Josef (82 let), Frühbauerová Bohumila (81 let), a Štrobl Karel (80 let), kteří se i přes svůj věk aktivně zajímají o dění u policie a svým přístupem jsou inspirací pro ostatní.
nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz
