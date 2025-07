Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Setkání na služebně

Manželé se potkali na policejní služebně poté, co je odhalily policejní hlídky při řízení pod vlivem alkoholu.

Na konci uplynulého pracovního týdne, v pátek odpoledne, zastavila policejní hlídka ve vsetínské městské části Rokytnice osobní automobil, který řídil třiasedmdesátiletý muž. Během silniční kontroly policisté mimo jiné zjistili, že vozidlo již nemá platnou technickou kontrolu. Řidič policistům navíc nepředložil řidičský průkaz. Což ostatně ani nemohl, neboť o něj v minulosti již přišel. A přestože mu trest ve formě zákazu řízení již skončil, senior si o vrácení řidičského průkazu zatím ani nepožádal. A žádat o něj teď už asi ani nebude, neboť provedená dechová zkouška skončila pozitivním výsledkem 0,53 promile. Byla mu tedy zakázána další jízda a on sám hlídku dobrovolně následoval na nedalekou policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Během toho se na služebně nečekaně setkal i se svojí manželkou, která tam zanedlouho dorazila s jinou vsetínskou policejní hlídkou. A rozhodně to nebylo proto, že by si přijela vyzvednout manžela.

Jen pár minut poté, co senior v doprovodu policistů dorazil na služebnu, si jiná hlídka v Rokytnici všimla automobilu, který policisty zaujal nejen svým technickým vzhledem, ale i stylem jízdy. Proto se za vozem vydali a v nedaleké Lhotě u Vsetína jej i zastavili. Za volantem tentokrát seděla řidička, která na rozdíl od manžela předložila ke kontrole i řidičský průkaz. Ten jí však policisté již nevrátili, neboť při zkoušce na alkohol nadýchala více než dvě promile. Jak se později ukázalo, tak během doby, kdy policisté prováděli úkony s manželem, usedla podnapilá seniorka za volant odstaveného vozidla a odjela. Naštěstí její cesta díky všímavým policistům netrvala dlouho. Nyní je však žena podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což jí v krajním případě ze zákona hrozí až jednoletý trest odnětí svobody.

30. července 2025, nprap. Petr Jaroš

