Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Šestnáctiletý mladík za volantem
Navíc šest osob ve vozidle, čtveřice na zadních sedadlech bez bezpečnostních pásů.
Humpolečtí policisté v sobotu 25. dubna kolem deváté hodiny večer zastavili v obci Jiřice osobní vozidlo Škoda, ve kterém cestovalo celkem šest mladistvých – tři dívky a tři chlapci. Při kontrole vyšlo najevo, že za volantem sedí teprve šestnáctiletý řidič, který nevlastní řidičské oprávnění. Klíče od vozidla si vzal bez vědomí rodičů doma a rozhodl se vyrazit na projížďku se svými přáteli. Všichni spolujezdci byli ve stejném věku jako řidič, pouze jeden z nich byl o rok mladší. Cesta začala v Havlíčkově Brodě, kde mladík přibral první trojici kamarádů. Společně následně zamířili do Humpolce, kde k nim přistoupili další dva, a poté pokračovali až do obce Jiřice, kde jejich jízda skončila policejní kontrolou. Dechová zkouška u řidiče byla negativní. Policisté při kontrole zjistili, že čtyři osoby sedící na zadních sedadlech nebyly připoutány bezpečnostními pásy. Tento přestupek policisté vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Samotný šestnáctiletý řidič je podezřelý ze spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí věci a dále z přestupků na úseku dopravy. Další jízda byla mladíkovi zakázána, policisté vyrozuměli jeho matku a případ nadále prověřují.
Řídit bez řidičského oprávnění je nebezpečné a nezodpovědné rozhodnutí, které může mít vážné následky. Řidič bez potřebného výcviku a zkušeností často nedokáže správně zareagovat v krizových situacích, což zvyšuje riziko nehody. Navíc řidič nese zodpovědnost i za spolujedoucí ve vozidle. V tomto případě naštěstí vše dopadlo dobře, ale každá jízda bez oprávnění je zbytečné riskování, kterému se dá předejít tím, že dodržuji pravidla a zákony. Bezpečnost na silnicích by měla být vždy na prvním místě.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
27. dubna 2026